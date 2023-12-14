暢談2024財經趨勢與金融消費保護！林志潔與財經專家這麼說

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財經媒體「商益」創辦人李柏鋒則秀出一張美國GDP的走勢圖，說明美國儘管在過去一年不斷升息，然而GDP還是成長，代表美國的經濟還是往上走的狀態，此外，由於近年美國科技業大舉裁員，釋出的科技人才紛紛轉往傳統產業，讓美國產業整體往數位化與綠色轉型的路更為順暢，因此美國的經濟體質將會越來越好。而李柏鋒先生更舉出當年，日本東芝機械，因為違反協議，向蘇聯出口精密車床機械，被用來製作蘇聯潛艦的螺旋槳，增強其匿蹤性，被美國嚴厲制裁的往事提醒台灣，如果選擇向親中陣營靠攏，台灣的企業恐怕也會遭受到一樣的後果。
最後，林志潔分享她在擔任金融消費者評議中心董事長時的經驗，提醒各位民眾慎選投資商品，有些非金管會核准銷售的商品引發的爭議，是無法透過金融消費者評議中心處理的，而她也提醒消費者在消費金融商品時，務必看清相關資訊與風險，如中心曾經處理過一個案例，一家四口刷卡付旅費，旅行途中發生車禍，兩人當場喪生，倖存的兩位以為用信用卡付旅費，就有旅行平安險的理賠可以申請，結果發卡銀行不賠，故而向評議中心申訴，經過評議中心調查，發現信用卡旅行平安險條款中載明「需以本卡消費團費達八成以上始獲得保障」的條款，又經過估算，這家人利用信用卡支付的旅費僅約78%，銀行不賠也是站得住腳，不過經評議中心協調，發卡銀行願意減價理賠，可惜申請人不接受，轉向法院提出民事訴訟，結果歷經三次審理皆敗訴，拿不到任何理賠，非常遺憾。
本場講座吸引近百人到場聆聽，現場互動也相當熱烈，甚至講座結束後，仍有不少民眾留在現場與林志潔及其他來賓交流，希望能夠再有下一次舉辦類似講座的機會，林志潔則表示，她相當了解新竹人的需要，也希望能夠藉由這樣的機會，與新竹鄉親宣導金融消費風險控管，以及如何利用金融消費評議中心的觀念，她會盡量尋找時間空檔，再舉辦類似的活動。
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