選前夏立言再訪中　民進黨籲：國民黨應向國人公開所有資訊

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張志豪說，短短一年內，國民黨主席朱立倫已經派夏立言訪中高達四次之多，如今第五度更是秘密前往，難怪國際輿論、國人都表質疑，「難道國民黨什麼事情都要先跟北京報告？尤其在國際社會正高度關注中國對台灣各種介入選舉的此刻」。
張志豪表示，大選已進入倒數時刻，國際社會都對台灣的這場選舉非常關注，連美國總統拜登都公開要求習近平「勿干涉台灣選舉」；他呼籲，在這敏感時刻，派夏密訪中國，面對國際和台灣社會的共同質疑，絕對有必要公開說明、清楚交代，別用模糊不清的「台商座談」想轉移焦點、蒙混過關，這只會讓台灣的民主夥伴和主流民意對國民黨充滿擔憂、失去信任。
此外，潘孟安下午與媒體茶敘時也提到，印象中這是夏立言今年第四次還第五次到中國，好像在做季度報告，平均4個月去一次，好像上市櫃公司一樣，現在距離總統選舉只剩1個月，在這麼敏感的時刻還要跑去中國，到底是去見了誰、做了什麼事？國民黨應說清楚。
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