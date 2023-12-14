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選前夏立言再訪中　民進黨籲：國民黨應向國人公開所有資訊

▲民進黨發言人張志豪呼籲國民黨應出面說清楚。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）
▲民進黨發言人張志豪呼籲國民黨應出面說清楚。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

總統大選倒數30天，有外媒報導，國民黨副主席夏立言目前正在中國訪問，並將與中方官員會面。對此，民進黨發言人張志豪今（14）日表示，國民黨應立刻向國人公開說明，為何選前敏感時刻要派副主席秘密訪中？相關的行程到底有哪些？將與哪些中國官員會面？是否涉及台灣的選舉？此外，民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安也說，夏平均4個月去一次，好像在做季度報告。

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張志豪指出，夏立言在去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，不顧中國對台軍演威嚇就執意訪中；今年2月又去北京見「對台二把手」的中國政協主席王滬寧；6月再代表國民黨出席素有「統戰大拜拜」之稱的「海峽論壇」；8月在國民黨總統參選人侯友宜訪美前，第四度訪中與國台辦主任宋濤會面，宋濤還當面暗批評郭台銘「背義忘恩」。

張志豪說，短短一年內，國民黨主席朱立倫已經派夏立言訪中高達四次之多，如今第五度更是秘密前往，難怪國際輿論、國人都表質疑，「難道國民黨什麼事情都要先跟北京報告？尤其在國際社會正高度關注中國對台灣各種介入選舉的此刻」。

張志豪表示，大選已進入倒數時刻，國際社會都對台灣的這場選舉非常關注，連美國總統拜登都公開要求習近平「勿干涉台灣選舉」；他呼籲，在這敏感時刻，派夏密訪中國，面對國際和台灣社會的共同質疑，絕對有必要公開說明、清楚交代，別用模糊不清的「台商座談」想轉移焦點、蒙混過關，這只會讓台灣的民主夥伴和主流民意對國民黨充滿擔憂、失去信任。

此外，潘孟安下午與媒體茶敘時也提到，印象中這是夏立言今年第四次還第五次到中國，好像在做季度報告，平均4個月去一次，好像上市櫃公司一樣，現在距離總統選舉只剩1個月，在這麼敏感的時刻還要跑去中國，到底是去見了誰、做了什麼事？國民黨應說清楚。

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