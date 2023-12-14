Fed升息到頂轉向降息？鮑爾放鴿掀華爾街狂歡　懶人包整理一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實沒有，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的口徑明顯改變，本月初鮑爾才說猜測聯準會何時會放鬆貨幣政策「言之過早」，而在13日的記者會上，鮑爾的說法是降息的可能「開始進入人們的視野，且顯然是一個討論的話題」。
鮑爾在記者會上反覆強調不太可能進一步升息，雖然也有補充「不會排除升息的可能性」，但所有外媒都解讀升息的行動已經結束，利率已經見頂。《金融時報》直言鮑爾雖然沒有沒有直接講出來，但考慮到過往紀錄，這已經是聯準會主席所能做出的「最明確聲明」。
從最新的點陣圖顯示，多數聯準會官員預估2024年將降息3碼，2024年底的聯邦利率預期中位數下修至4.6％。若將最新點陣圖與9月對比，明顯看出預期利率下修的趨勢變化。
Ｑ：通膨的威脅已經結束了嗎？
還沒有，按照聯準會一貫主張，通膨在2％左右才是健康的水準，而目前11月美國最新的CPI指數為3.1％。然而，鮑爾指出鑑於經濟成長降溫的預期，抑制通膨將隨著時間持續往正確的方向發展。
通膨目前仍然過高，但鮑爾強調聯準會不會等到通膨回到2％才開始降息，由於貨幣政策需要一段反應時間才能真正影響到經濟體系，若等到通膨落至2％後才著手減少貨幣政策對經濟的限制，會讓經濟陷入衰退的風險。
財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，通膨正在下降，並預期將在2024年底降至2％左右的健康水準。
Ｑ：美國經濟軟著陸成功了嗎？
軟著陸是指政府打擊通貨膨脹的同時，沒有讓失業飆漲、經濟大幅衰退，聯準會最新預估美國今年的GDP成長率為2.6％，明年的GDP成長率為1.4％，今年的失業率為3.8％，明年的失業率為4.1％。根據鮑爾的說法，通貨膨脹已從高點回落，而失業率並未大幅上升，「這是非常好的消息」。
若通膨確實在明年順利降至2％左右，回首美國自2022年中通膨飆漲至40年高點後，聯準會展開一系列「暴力升息」的這段過程，美國經濟的表現出乎預期，應該已經符合許多人心目中軟著陸的定義。
鮑爾指出，明年美國經濟表現預計會「正常化」，不需要貨幣政策大幅介入，經濟成長與通膨，尤其是與民眾息息相關的核心通膨，應該都能維持在正常水準。但鮑爾也強調，經濟衰退、也就是軟著陸失敗的可能性永遠存在，「這是機率問題」，不過至少在目前，沒什麼實質證據支持美國經濟明年會衰退的觀點。
Ｑ：美國明年降息的具體時間點究竟為何？
鮑爾沒有回答這個問題，也未對降息時間點提出任何門檻條件，僅強調降息的時機需要綜合考量，但華爾街的交易員多半猜測會是明年3月或5月開始降息。
Ｑ：市場如何看待聯準會的最新決定？
美股道瓊指數大漲就是最好的說明，Natixis Investment Managers Solutions的分析師認為空頭大軍越來越難以找到可以參考的著力點，Glenmede的分析師則說聯準會的說法似乎預示著美國經濟軟著陸成功，利率保持在這麼高的水準這麼長的時間，卻沒有對經濟體系造成嚴重損害，這是「過去從未發生過的狀況」。
不過也有分析師謹慎看待，Madison Investments的分析師表示，需要確定「軟著陸不是硬著陸的前奏」，John Hancock Investment Management的分析師表示，今年市場原本抱持悲慘預期，結果經濟表現得超乎意料，然而，明年情況可能會相反，市場開始瀰漫樂觀情緒，投資者若對市場過度期待，反而會讓實際情況顯得不如預期。