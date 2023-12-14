是否認同中華民國　蕭美琴：尊重制度「中華民國是我們國號」

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主持人黃暐瀚追問，對於講「國號是中華民國」是沒問題的？蕭美琴回應，她宣示駐美代表時，她代表的這個國家、就是中華民國，當然跟很多美國人講中華民國，未必分得清楚，「但是這個是我們的國號」，民進黨在早年台灣前途決議文裡面，也處理這個問題。
黃暐瀚又問，是否認同、接受中華民國嗎？蕭美琴說，她是按照中華民國的憲政體制在參選，中華民國的憲政體制也是台灣民主非常重要的一個基礎，「我們對制度尊重、民主及民意的體悟，都會持續延續」。
至於即將到來的副手辯論會，蕭美琴說，有持續掌握議題、了解議題，那是必要的。
黃暐瀚詢問，國民黨副總統候選人趙少康是知名媒體人、每天都在講政治，是否做什麼準備？蕭美琴說，準備是必要的，沒有時間也是要喬出時間來準備，這是一個負責任的態度，當然外面行程也很多，所以她要體力好一點，也要對議題有所掌握。
蕭美琴提到，她曾說趙少康的口才很好，但她也是有多年的歷練，「我對自己也有信心」。
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