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是否認同中華民國　蕭美琴：尊重制度「中華民國是我們國號」

▲蕭美琴表示，她是按照中華民國的憲政體制參選，會尊重制度。（圖／記者葉政勳2023.12.14）
▲蕭美琴表示，她是按照中華民國的憲政體制參選，會尊重制度。（圖／記者葉政勳2023.12.14）

記者陳佩君／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴接受訪問時表示，她宣示擔任駐美代表時，她代表的這個國家、就是中華民國，「這是我們的國號」，而她是按照中華民國的憲政體制參選，會尊重制度。

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蕭美琴近日接受「下班瀚你聊」節目專訪，於今（14）日晚間播出。針對國族問題，蕭美琴表示，國際社會、台灣人民對於台灣現在的地位，「維持現狀」是最能夠接受的主張，在她印象中，很多次選舉都會有人說，「民進黨勝選，中華民國會消失、中華民國會不見」，但多年來也沒有發生這樣狀況、中華民國繼續維持，「我們會用我們國家的實力，捍衛中華民國，這也是我們對台灣人民的承諾，同時也是對國際社會的態度」。

主持人黃暐瀚追問，對於講「國號是中華民國」是沒問題的？蕭美琴回應，她宣示駐美代表時，她代表的這個國家、就是中華民國，當然跟很多美國人講中華民國，未必分得清楚，「但是這個是我們的國號」，民進黨在早年台灣前途決議文裡面，也處理這個問題。

黃暐瀚又問，是否認同、接受中華民國嗎？蕭美琴說，她是按照中華民國的憲政體制在參選，中華民國的憲政體制也是台灣民主非常重要的一個基礎，「我們對制度尊重、民主及民意的體悟，都會持續延續」。

至於即將到來的副手辯論會，蕭美琴說，有持續掌握議題、了解議題，那是必要的。

黃暐瀚詢問，國民黨副總統候選人趙少康是知名媒體人、每天都在講政治，是否做什麼準備？蕭美琴說，準備是必要的，沒有時間也是要喬出時間來準備，這是一個負責任的態度，當然外面行程也很多，所以她要體力好一點，也要對議題有所掌握。

蕭美琴提到，她曾說趙少康的口才很好，但她也是有多年的歷練，「我對自己也有信心」。

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