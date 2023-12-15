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電車車主不焦慮！台泥攜手台糖「充電經濟」　串起東部完整充電網

▲台泥儲能攜手台糖啟用結合儲能之低碳充電站，花蓮糖廠站及台東糖廠站。（圖／台泥提供）
▲台泥儲能攜手台糖啟用結合儲能之低碳充電站，花蓮糖廠站及台東糖廠站。（圖／台泥提供）

記者許家禎／台北報導

台泥企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站網絡，繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後，14日宣布攜手台糖，正式啟動NHOA.TCC「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」，完成宜蘭、北花蓮、南花蓮及台東四地充電站連線。愛美景愛地球的電動車車主出遊台灣東部，全程不再需要里程焦慮。 此外，呼應聯合國永續旅遊的倡議，台泥儲能與台糖也共同推動充電經濟，串聯台糖花蓮及台東兩處糖廠在地觀光資源與優勢，提供電動車主及親友遊憩與多元消費的愉悅體驗。

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台泥儲能副總經理王建全表示，台泥儲能建置的充電站跟其他充電站很不一樣，是結合儲能做為緩衝，可以離峰儲電尖峰放電，減少台電的電網負擔，也推動Earth Helper減碳永續行動，鼓勵電動車主使用綠色載具，和親友共同轉型綠色生活，很高興台糖加入Earth Helper減碳永續夥伴，攜手落實能源轉型，打造花東縱谷沿線最重要的充儲一體充電站。

台泥旗下NHOA.TCC充電站皆搭配儲能系統，可以穩定電網，並提供車主快速充電服務。藉由儲能設備作為緩衝，離峰儲電，尖峰放電，減緩電網負擔、穩定快充品質。2024年起新設站點將全部使用台泥自行研發具專利，且在今年能源展中大放異彩的「能源方舟EnergyArk儲能櫃」。

EnergyArk已取得中科院建築物內部防火牆等級國家標準認證（CNS12514-1, -8）、並與消防署消防訓練中心合作實驗測試成功，是目前市場上唯一具備防火滅火之安全穩定的充儲解方。EnergyArk結合穩定快充120/180kW、城市商用充電30kW，未來將更進一步深入桃園、西部、南部之都會區、商辦、大型商場及環島旅遊景點，預計2024年台灣將新增10個EnergyArk充儲一體NHOA.TCC示範站點。

台泥儲能自2022年推出充電品牌NHOA.TCC後，訴求人車一起充電、重視充電場域體驗並致力推出創新服務，包括首創LINE啟動充電、充電站設有各式轉接頭服務各廠牌車主、結合車牌辨識語音提醒的預約車位服務等。

呼應台泥企業團能源轉型倡議，台泥儲能也於充電站場域內推動「離峰充電愛地球」行動，有效提升電動車主改於用電離峰時段充電，活動期間提升全站點實際離峰充電率38%，也降低電網負荷，同時結合雲朗觀光、馳諾瓦、Audi、Volvo等企業夥伴，於NHOA.TCC充電LINE平台上推動EARTH HELPER倡議，透過鼓勵大眾轉換綠色載具、負責任消費、日常節電與走出戶外參與永續行動，歷年來共計吸引17284人次參與EARTH HELPER線上線下活動，累積減碳量達到286公噸。


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