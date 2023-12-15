影／漫畫星、文學星兩週慶！攜「好丘」推聯名餐《鬼家人》IP特展

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1 聯手占星國師唐綺陽、台灣經典IP《霹靂布袋戲》和金漫獎大手推「IP跨域新作」
2 全新上線「創作者平台」挖掘並孵育新秀人才
3 深化「人才培育課程」，助臺灣內容產業正向循環。
漫畫星、文學星平台前十名累積閱讀破百萬的人氣漫畫、小說作品躍出螢幕，即日起至12月31日快閃登陸四四南村好丘Good Cho’s信義店，店外吸睛裝飾牆由本土漫畫家黃色書刊力作《食屍鬼》、人氣小說家花於景力作《叛逆玩家》以及單身女性日常的《三個不結婚的女人》角色搶占眾人目光。店內則有《關於我和鬼變成家人的那件事－在我變成鬼之前》，以及超萌人氣角色《被選上的孩子們》愛勇寶貝大型公仔等。
此外，還有主題餐點，精選五大原創漫畫小說打造「超新星米奇林指南」限定餐點
1 以黑色貝果表現《食屍鬼》暗黑哥德風的「奇味末日喪屍堡」
2 以《在我變成鬼之前》裡毛毛與阿嬤互動為發想，推出溫柔手作慢燉「阿嬤雞湯」
3 以經典原味、墨西哥辣味以及腐乳三種口味表現《三個不結婚的女人》中三姐妹不同個性的「三女雞球」
4 虱目魚、地瓜葉、南瓜、韭菜多元口味來象徵《被選上的孩子》的「被選上的餃子們」
5 如同《叛逆玩家》所處遊戲世界層層堆疊的「層層地獄蛋糕」
6 以及由《看你聽的》企劃對應出5組台灣樂團經典歌曲的飲料設計
2024年1月6日還為粉絲精心準備隱藏版驚喜鑑賞餐會，即日起至12月31日前往「雙星年末大賞」官網填寫預約資料，就有機會抽中限定25組的用餐資格。
不僅如此，與好丘獨家聯名推出「莓莓三重奏」貝果，即日起至2024年1月31日於全台好丘Good Cho’s門市正式販售。以《三個不結婚的女人》中角色個性量身打造，凡於12月18日至12月27日閱讀並留言評論推薦書單的任一作品話次/章節，即可抽期間限定「雙星好Chill貝果禮盒」，將 7 款漫畫星、文學星杯墊及獨家聯名貝果帶回家。