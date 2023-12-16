台北馬拉松10K「環東段」逆風怎麼跑　馬拉松寶貝曹純玉分享情報

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今年台灣跑屆年度盛事：台北馬，曹純玉並未參加，她在個人社群網站表示自己大賽的「扣打」已經用完，一年三場全馬超出身體規劃，所以需要休息。
曹純玉今年跑了鹿特丹馬拉松、布達佩斯世錦賽和杭州亞運會，身體感到疲累，因此台北馬就沒有報。但她仍很貼心的提醒其他跑友當天天候和場地的訊息。
「我們已經幫大家場勘好大直段～環東段了～嗯…看來明天早上會是個『間歇性飄雨』和長時間『定竿風』的氣候，跟2020年我們跑2:32:41全國紀錄時的天氣非常相似，就以台北馬而言是正常發揮，畢竟港湖地區一向如此啊…」曹純玉寫道，「渡過這段大約10公里左右的逆風段，進了28公里後的經貿一號門就一路順風啦，預祝大家都能成功達成心中的目標喔。」
本屆台北馬全馬路線，是以市民廣場作為起點，從仁愛路四段開跑，途經信義路、北門廣場、左轉凱達格蘭大道、中山北路、明水路、堤頂大道上環東高架匝道，之後在藉由1號經貿疏散門進入南湖左岸河濱公園，跑過成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園、觀山河濱公園，出基6塔悠疏散門，轉進南京東路，終點則訂在臺北田徑場。
在從堤頂大道上環東高架匝道的地方開始，跑者應該會遇到逆風的情況，也是台北馬賽道最辛苦的一段，建議跑者不要浪費力氣加速，如果能保持穩定節奏度過，就會進入河濱公園，就會相當好跑許多。