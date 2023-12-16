名家論壇》錢震宇／民主需要制衡

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民進黨執政，貪腐無能不說，早把人民應有的權力給沒收了。
回想一下，民進黨多久沒有聽聽人民的聲音了。蔡英文745天沒有召開記者會，不給媒體問；賴清德234天不進台南議會，不願意接受民意監督；對於112位台南市民死於登革熱，賴清德至今沒有一句道歉。請問這是民主嗎？
蔡英文2016年上任後，說要「謙卑謙卑再謙卑」，結果不顧民間反對，興建桃園三接工程，蔡英文選前的「藻礁永存」被當成笑話，更無視環團反對，說不見就不見。
勞基法修惡、一例一休爭議，民進黨不顧勞團、勞工抗議，硬是要過；面對護理人員爭取權益，賴清德一句「照服員薪水3萬元若太少，就當做功德」，完全漠視權益；
還記得記者朋友跟蔡英文的對話嗎？記者問「我們需要一例一休啊。」蔡英文回：「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛。台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，『你們要自立自強啊』。」
一句自立自強，多麼諷刺！大家忘了嗎？
選前民進黨不是說自己多麼謙卑，多麼會傾聽人民的聲音？批評馬政府離人民太遠，民進黨一定會跟人民站在一起。結果呢？從民進黨選上的隔天，人民就已經被拋到九霄雲外。
大家再想一下，民進黨執政後多久民眾沒有自由的吶喊了？多久沒有一個暢所欲言的空間？動輒圍城用拒馬擋住民眾，把總統府、立法院用鐵絲圍住，人民只要前進一步就被拒馬刺傷。之後，動不動用《社維法》約談人，民眾連上網發言的權利都沒有，甚至一度要制定《數位中介法》箝制網路上的言論自由。不讓人民上街，連網路發聲都不行。
什麼是民主的真諦？我要問問蔡英文、賴清德，是選前人民最大，選後老子最大嗎？
蔡英文2015年說，「民主的意義就是做不好就下台反省」；2016年上台後就變成「砍軍公教年金、進美牛、進萊豬、蓋三接四接、沒收公投」不然你要怎樣？
賴清德也曾經說過，「政黨輪替是人民的心聲」；現在卻變成「哪裡有貪腐？請舉出例子」、「緊急時可以啟用停運的核能機組」。
今天，面對民進黨違法亂政、鴨霸的一黨專制，人民早就受不了，我們看到了民進黨的貪腐無能、看盡了民進黨的貪得無厭，更看到了民進黨的無法無天，我要引用蔡、賴的話，做不好就下台，民主制衡就是要政黨輪替。
當蔡英文、賴清德不敢面對自己說的話，就是要下台反省的時候。民主制衡就是責任政治，沒有誰對不起誰，一定要選誰才是愛台灣，讓我們再次展現民主，再次政黨輪替，因為全世界都在看。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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