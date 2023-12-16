足球／台中藍鯨重返榮耀奪隊史第五冠 成軍以來最艱辛的一次冠軍
2023台灣木蘭足球聯賽今日進行最後一輪賽事，台中藍鯨今（16日）作客高雄楠梓足球場對戰高雄陽信，上半場台中藍鯨火力全開3球拉開比數，高雄陽信下半場力挽狂瀾可惜未能追回，最終藍鯨就以3：0拿下勝利。台中藍鯨上一輪在台中太原球場以1：0取勝台北熊讚後積分才正式擺脫各隊確定拿下今年度后座，中華足協今日也在最後一輪賽事後現場進行冠軍頒獎儀式，理事長王麟祥也特地來到現場親自頒發冠軍獎盃，台中藍鯨重返榮耀，拿下隊史第5座冠軍。
記者路皓惟/綜合報導
再次拿下冠軍，台中藍鯨呂桂花總教練表示：「其實今年季初球隊踢得很掙扎，部分主力球員的離開加上傷兵狀況，教練團隊花了很大的努力才慢慢在訓練跟隊形上重新調整，其實很多場比賽都是在些微差距中決出勝負，其中泰國外援選手的挹注也起了很大的幫助，很慶幸的是所有選手都很堅持，有共同的目標，才能一場一場克服困難拿下來。」
今年擔任球隊隊長的蔡明容表示，這或許是台中藍鯨成軍以來最艱辛的一次奪冠之旅，從季初的掙扎到第二循環慢慢穩定下來，再加上後面泰國外援的加入還有傷兵陸續回歸，慢慢調整，大家有默契一起挺過去，她也提到劉千芸今年的表現是藍鯨奪冠關鍵的角色，扛起了球隊進攻與防守串連的要角，雖然平常要工作，但是自律的精神與表現也影響了年輕球員，讓台中藍鯨能夠一步一步走向冠軍之路。
在藍鯨拿下總冠軍之後，個人獎項金靴獎以及金手套獎還需待12月23日花蓮與台北熊讚最後一場補賽結束後才能確定。
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