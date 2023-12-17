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台北馬拉松／蔣介文2小時22分30秒衛冕國內冠軍！陳奕寧落淚封后

▲「黑色閃電」蔣介文順利完國內組衛冕，他以2小時22分30秒的成績摘下國內男子第一的名次。。（圖／記者吳忠育攝）
▲「黑色閃電」蔣介文順利完國內組衛冕，他以2小時22分30秒的成績摘下國內男子第一的名次。。（圖／記者吳忠育攝）

記者黃建霖/臺北報導

「2023臺北馬拉松」今（17）日盛大登場，這次共2萬8000名跑者參加，全馬男女冠軍皆已經出爐，「黑色閃電」蔣介文順利完國內組成衛冕，他以2小時22分30秒的成績摘下國內男子第一的名次。賽後受訪時他表示雖然沒能打破自己在賽會的紀錄，不過在惡劣的天氣下，對自己的成績已經很滿意。

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2022年蔣介文在國內組奪冠，今年他再度報名就是為了打破個人生涯在台北馬最佳的2小時19分14秒，不過可惜因為今天的天氣跑起來較為艱辛，未能達成這個目標，不過依舊拿下相當好的成績。

「天氣不是很好，跑起來蠻累的，有點逆風，最後21公里幾乎自己在跑所以有點吃力，但我感覺很棒。」蔣介文如此說道，「準備差不多一年的時間，想要突破個人的紀錄，但還是要看當天的狀況和天氣，跑到22分算不錯，惡劣的環境下，這樣算很好了。天氣不好沒關係，希望大家都能享受這樣優質的比賽。」

蔣介文不但是國內組冠軍，也是國際組第8，他表示明年還要來挑戰破賽會個人紀錄。至於新一年的賽季要如何安排？則還要和教練討論一下。

本屆男子組全馬冠軍為衣索比亞選手Dechasa Alemu Moreda，他的成績為2小時11分56秒；肯亞選手Wilfred Kirwa Kigen亞軍，成績2小時11分59秒；季軍是衣索比亞Meseret Aragaw Yitbarek季軍，成績2小時12分50秒。

而女子組國內冠軍，則由陳奕寧拿下，她的成績為2小時56分51秒，在衝過終點時也激動落淚；女子組全馬冠軍由衣索比亞Obse Abdeta Deme拿下，成績為2小時27分14秒；蒙古選手Galbadrakhyn Khishigsaikhan亞軍，成績2小時28分33秒；季軍肯亞選手Sophy Jepchirchir，2小時30分31秒。

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