台北馬拉松／蔣介文2小時22分30秒衛冕國內冠軍！陳奕寧落淚封后

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「天氣不是很好，跑起來蠻累的，有點逆風，最後21公里幾乎自己在跑所以有點吃力，但我感覺很棒。」蔣介文如此說道，「準備差不多一年的時間，想要突破個人的紀錄，但還是要看當天的狀況和天氣，跑到22分算不錯，惡劣的環境下，這樣算很好了。天氣不好沒關係，希望大家都能享受這樣優質的比賽。」
蔣介文不但是國內組冠軍，也是國際組第8，他表示明年還要來挑戰破賽會個人紀錄。至於新一年的賽季要如何安排？則還要和教練討論一下。
本屆男子組全馬冠軍為衣索比亞選手Dechasa Alemu Moreda，他的成績為2小時11分56秒；肯亞選手Wilfred Kirwa Kigen亞軍，成績2小時11分59秒；季軍是衣索比亞Meseret Aragaw Yitbarek季軍，成績2小時12分50秒。
而女子組國內冠軍，則由陳奕寧拿下，她的成績為2小時56分51秒，在衝過終點時也激動落淚；女子組全馬冠軍由衣索比亞Obse Abdeta Deme拿下，成績為2小時27分14秒；蒙古選手Galbadrakhyn Khishigsaikhan亞軍，成績2小時28分33秒；季軍肯亞選手Sophy Jepchirchir，2小時30分31秒。