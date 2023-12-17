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《黑澀會》鄭靚歆提前登機遭拒！機票還被撕毀　氣炸：最爛航空

▲《黑澀會》鄭靚歆（左圖）提前登機遭拒絕，機票還被當場撕毀，與媽媽胡文英（右）雙雙怒罵，「有史以來最爛航空」。（圖／IG）
▲《黑澀會》鄭靚歆（左圖）提前登機遭拒絕，機票還被當場撕毀，與媽媽胡文英（右）雙雙怒罵，「有史以來最爛航空」。（圖／IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人鄭靚歆自《我愛黑澀會》出道後，憑藉《全明星運動會》第四季人氣飆漲，與美魔女媽媽胡文英經常登上媒體版面，怎料，日前鄭靚歆帶著老婆、媽媽一同到歐洲旅遊時，明明提前登機卻被拒絕，而且還被櫃台當眾撕毀機票，讓母女倆氣炸，雙雙在社群媒體上公開飆罵，「有史以來最爛航空。」

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▲鄭靚歆的媽媽胡文英（中）也以超辣透視裝參與女兒人生重要的時刻。（圖／翻攝自鄭靚歆IG）
▲鄭靚歆（右）與老婆（左）、媽媽胡文英（中）一同到歐洲旅遊，卻碰上好多狀況。（圖／翻攝自鄭靚歆IG）
胡文英在社群平台貼出影片，她氣憤地說，一行人已經提前1.5個鐘頭到達機場準備辦理登機手續，卻在原地排了30分鐘，沒想到機場廣播時是講義大利文而不是英文，他們完全沒有意識過來。

直到準備Check in才被地勤拒絕，憤怒關櫃，更令人傻眼的是，地勤不僅拒絕退票，還當場撕毀機票，要胡文英一行人重新買隔天早上的飛機，讓胡文英痛批，「坐過這麼多家的航空有史以來最爛的航空公司！」

▲《我愛黑澀會》鄭靚歆（右）520被德國女友求婚。（圖／翻攝自鄭靚歆Instagram）
▲鄭靚歆（右）與老婆，還有媽媽必須重新買機票，重等7個小時才能離開。（圖／翻攝自鄭靚歆Instagram）
鄭靚歆也在社群平台上補充機場人員的說法，「他們不讓我們辦理登機！原因是他3～5分鐘前已經跟大家說到巴塞隆納的旅客要到最前面做登機！」無奈機場人員講的是義大利文，他們根本完全聽不懂，而且繼續排隊時也只差了5分鐘左右，「他們堅持不讓我們登機、也不退錢，叫我們自己再去買其他的票、態度超兇。」

最後，鄭靚歆一行人必須重新再買一次機票，待在機場等7個鐘頭才能離開，直呼：「一輩子不會再來羅馬！有史以來最爛的航空！」對此，《NOWnews今日新聞》已傳訊關心胡文英狀況，截稿前未讀未回。

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