台北馬拉松／超低溫加大逆風　頂尖選手也吃不消：能跑完就不容易

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拿下國內第一的台灣名將「黑色閃電」蔣介文，今天跑出2小時22分30秒的成績，他坦言低溫加上逆風的惡劣天氣，確實不好跑。他賽後描述自己今天跑起來的情況道：「在明水路那段開始有風，上橋之後就心有餘而力不足，如果有國外選手在前面領跑的話還會好一點，之後下橋還是逆風。無論是菁英選手、還是一般選手，在這樣惡劣的天氣下能完賽，就要給予鼓勵。」
蔣介文稱對自己的成績不太滿意，但仍肯定自己能跑完，希望明年能繼續坐在這裡。而跑出2小時56分41秒、女子組國內第一名成績的陳逸寧也贊同前者的說法，直言：「上橋後風真的很大，我也想挑戰自己的個人紀錄，但天氣環境很惡劣，能完成比賽的跑者都不容易。」
陳逸寧在進入31K賽到時，腳就出現大抽筋的情況，全憑自己的毅力跑完，她衝線後也情緒激動落淚，並在記者會上感性說道，「真的很喜歡台北馬拉松的賽道，希望明年還能和大家一跑完。」
而兩位來自衣索比亞的男、女冠軍也對台北濕冷的天氣感到吃不消，男子組冠軍Dechasa Alemu Moreda是第一次來到台灣參賽，跑出2小時11分56秒的成績，他表示因為天氣陰雨，雖然沒破個人最佳，但能堅持到底就很高興了。「天氣比較寒冷，我一度披上了短袖，相比昨天更冷了，我需要多穿衣服，內湖那邊有點飄雨，那邊我有點不適應，但還是撐完了。」
女子組冠軍Obse Abdeta Deme成績為2小時27分14秒，她說：「身體不太舒服，因為氣溫太低，開跑前我一直穿著厚外套，對我來說真的太濕冷了。」