拚挺郭派全數回歸！王金平南投輔選游顥 認了約何勝豐「敘舊」
距選舉投票不到一個月，藍營極力爭取挺郭派全數回歸、營造大團結氣勢，前立法院前院長王金平今到南投，陪同黨內立委候選人游顥掃街拜票。媒體好奇他此行另有重大使命，他坦言已和議長何勝豐約在南投市踫面，「但就是老朋友敘舊、聊聊天」。
記者顏幸如／南投報導
包括南投縣副議長潘一全在內的多位挺郭派政治人物，陸續回歸國民黨，但最早在國民黨提名侯友宜參選總統當天，即宣佈退黨的南投縣議長何勝豐，至今不為所動。先前他曾說出自己若投票「我這一票投賴清德」；日前又表示即使國民黨國會席次過半，他也不會重回國民黨。國民黨主席朱立倫則透露，會拜託縣長許淑華和前立法院長王金平繼續勸進。
王金平今（17）日到南投縣名間鄉受天宮參與遶境活動，並陪同游顥掃街。他稱讚游顥自初選以來表現穩定，且支持度持續領先，認為當選毫無懸念，勝券在握，
媒體問及他是否將與何勝豐見面，他坦言兩人已經約了，會在南投市碰面，因為是朋友安排的，所以地點他不清楚，「就是老朋友敘敘舊、聊聊天」。
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