Dcard傳遭檢調搜索！疑涉詐騙、兒少上百案件 國內社群媒體首例
今年11月間，知名社群平台Dcard驚傳遭檢調搜索，根據《週刊王CTWANT》報導，警方陸續接獲全台多起民眾報案，指其涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，這也是國內首例社群媒體遭檢警搜索，不過檢調要求檢視會員個資追查不法，但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合，即便面對搜索票仍拒提供，讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」。對此，Dcard方面則表示，目前法務等部門人員，正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，Dcard原本僅提供台大與政大學生註冊使用，方便學生聯誼交流等，之後擴及到台灣與國外部分大學，內容也逐漸轉型，像是增加感情、星座等討論版，成為近年來年輕世代具影響力之社群媒體，擁有百萬註冊會員。未料上個月，檢調突然持搜索票，前往其位於北市大安去的總公司搜索，整起行動將近4小時才結束。
根據警方指出，係因陸續接獲全台民眾報案，指Dcard網站涉及詐騙，向大學生借用存簿作為人頭帳戶，或是假借團購詐財等，但因網站的匿名機制，導致受害人求助無門，而警方介入偵辦後，才發現不僅僅是詐騙，其中涉及不法案件達上百件，除了詐騙之外，還涉及妨害名譽案、恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。
當檢調前往搜索時，需調閱會員個資才能進行案件偵查，未料Dcard卻以大法官釋憲、保障民眾言論自由等拒絕提供。對此，Dcard方面則表示，針對是否提供會員個資，公司法務部門人員正在進行研商，以配合檢調偵查，但未來也將視個案情況不同，以及所涉及的不法事項等，審酌提供。
※【NOWnews 今日新聞
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