彰化和美6條通新槽化線惹議！議員批哪門子設計 網湧臉書揭真相
彰化縣議員賴清美近日在臉書上抨擊「政策錯誤真的比貪污還嚴重」，直指和美鎮鬧區的「六條通」路口畫設許多槽化線，硬是劃線把它擠成一車道後，機車、汽車為了要閃槽化線而擠成一團，痛批是「這是哪門子的設計！真的只是為了開單嗎？」，沒想到引來眾多網友留言表示這是保護行人設計「如果沒有槽化線的話秩序會非常混亂」，但也提出建議「如果把槽化線部分都改成實體人行道就更好了」。
記者林莞茜／綜合報導
彰化和美鎮彰美路、美寮路、和頭路與中山路的多叉路口，在地方上被稱為「六條通」，賴清美近日拍下六條通街景照，並在貼文中指出「政策錯誤真的比貪污還嚴重」，表示本來可以沿右走，不塞車的車道，硬要劃線把它擠成一車道，讓機車汽車為了要閃槽化線擠成一團，直批「是哪門子的設計！真的只是為了開單嗎？看了難過」。
貼文一出，引來相當多網友留言表示這是保護行人設計、並指出槽化線是用來修飾路型的，可以讓行車動線更有秩序，降低車禍率，稱「我覺得做得很好喔，這樣把人行道外推，可以增加駕駛視線，保護行人安全」、酸賴清美「身為民代若沒基本的交通專業還是少對交通說三道四免得扣分」；但也有網友認為「這個路口車流大於人流」、「經過很傻眼」、「真難看懂在畫什麼」、「應該改為實體人行道，而不是槽化線，讓路線更明顯，行人行車更安全」。
對此，彰化縣府交通處表示，6條道路交會從2020年到2022年的3年之間，就總共發生26件A2（有人員受傷）的交通事件。因此向內政部申請經費來改善，所有的設計圖說都送中央審查通過才施作，且依照規定，路口10公尺範圍內，即使未劃設紅線或槽化線，本來就不能停車或是臨時停車，鄰近彰美路沿線已有規劃汽車停車格與機車停車格，至於遠離路口的路段有劃設黃線，可以供用路人臨時停車與接送。