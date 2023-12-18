祭檢舉獎金2千萬！賴競總：踴躍檢舉中國介選護家園

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姚立明指出，最懸疑的是，中國學者李毅近期的發言影片，曾有人建議競總可以當作文宣，讓外界以為都在罵國民黨，事實上李毅曾說出「中國有14億人，為了統一台灣，已經做了準備死1.4億的準備」，每每來台都會與統促黨成員接觸，也曾被台灣驅逐出境過，如果沒有中國統戰高層默許，就算借他10個膽子，他也不敢吹捧民進黨、吹捧賴蕭配。
姚立明說，李毅影片散布的管道跟方式，跟中國網軍攻擊台灣政府非常相似，顯然李毅只是釣魚，背後一定會有一些中國的接續動作，如不合理選舉賭盤的出現，用高額賠償金來賭國民黨勝出多少，藉此吸引選票移動，再加上新一輪的評論出現，以試圖影響選民的投票行為。由此可見，李毅這支影片只是鋪陳，越靠近選戰、民調相差越少，越要提防對岸盡全力的攻擊，希望台灣的民主不要被專制干擾，使選民的自由意志受到扭曲。
「台灣如果團結一心，根本不怕境外勢力的入侵。」戴瑋姍指出，「對台灣貿易壁壘調查結果」原訂公布時間為明年1月12日，中國卻提前在12月15日公布，中國之所以選在台灣大選倒數1個月、時機如此敏感之時提早公布，其盤算顯而易見，正是為了對台造成「經濟脅迫」，並以此作為介選手段，試圖影響台灣人民的投票意向。
戴瑋姍說，面對中國介選動作如此之大，國民黨非但不斥責，反而與中國唱和，為中國介選行為助陣，包括國民黨拿中國單方面公布的調查結果，一同唱衰台灣經濟發展；面對檢調徹查多位里長疑似受中招待旅遊，並交付相關介選任務遭調查。質疑侯友宜為「警察市長」出身，非但不阻止，還抹黑唱和這類行為是「政治操作」，為討好中國不惜淪落至此、傷害台灣民主，實在教人不勝唏噓。
此外，戴瑋姍也質疑，侯友宜近期提出重啟服貿、大量開放中生來台工作，眾人皆知中國經濟狀況差、青年失業率高，侯友宜是否利用這樣的方式來用對價交換？國民黨與共產黨互相唱和，不但想要奪得台灣大選，也讓台灣門戶大開，使過去好不容易在與中國牽絆上有越來越獨立的情形，又在讓台灣再次鎖進一個中國。
戴瑋姍強調，台灣的經濟果實，在這8年來超越大家想像，一定不能走回傾中老路，首先是近年台灣GDP大幅成長，在馬政府時期GDP為17.5兆元，總統蔡英文接任後，今年將預計突破23兆元；此外，台股指數翻倍，馬政府時期僅有8千多點，到了蔡英文時期，已經超過1萬7千點，近31年來首次超過香港恆生指數。不僅如此，民進黨更是史上最會還債的政府，馬政府時期債務比為32.97%，蔡政府債務比已經下降到27.17%、執政8年已還債7960億元。
戴瑋姍表示，近年台灣已逐漸降低對中國的依存度、降低共伴風險，國民黨卻為了政黨利益，不斷將台灣推向中國，讓台灣經濟再一次崩落。台灣應該要走向世界，讓世界上架台灣，才有機會讓台灣繼續起飛，並呼籲國民黨應知所進退，勿為己身政治利益繼續盲目護航。另法務部已經修正《鼓勵檢舉賄選要點》，將境外勢力等妨害選舉行為納入檢舉獎金核給範圍，獎金最高2千萬元，鼓勵民眾若發現相關不法情事，敬請踴躍檢舉，以阻絕境外勢力滲透，一同守護家園與台灣的民主。
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