秋冬「潮」襲　澎管處推澎湖紫菜海田文化體驗旅遊

交通部觀光署澎管處18日結合白沙鄉講美『挽紫菜』、馬公市鎖港『(糹留)海菜』現有之海洋產業資源、社區文化及創意美食料理，開辦媒體踩線團，讓創新型態深度觀光遊程首度曝光，以永續觀光、活絡地方產業來帶動觀光產業轉型發展，雖然這2天東北季風與寒流狂吹，但主辦的澎管處遊憩課準備充分，讓參加活動的團員玩得開心，也吃的豐盛。
記者張茂雄／澎湖報導
澎管處長洪志光表示，澎湖的海域環繞著島嶼，形成了豐富的海洋生態系統。「紫菜」和「海菜」，生長在澎湖清澈的海水中，因而品質優良，不僅含有豐富的營養成分，還擁有獨特的風味，在澎湖的美食領域都有著極具特色及獨特的地位，更是冬季澎湖主要「三金」中的「黑金」及「綠金」。
澎管處今年推出「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖在地主題特色遊程，輔導講美在地業者辦理「潮樂採味-澎湖紫菜海田文化體驗」，期能打造結合在地文化特色與遊客體驗的特色經典遊程。遊客配合潮汐可以穿起青蛙裝，走到養殖紫菜的海中央，親自採摘新鮮紫菜，透過在地的紫菜達人，帶我們揭開紫菜養殖的神秘面紗，途中更介紹豐富的潮間帶生態，以永續的概念帶給民眾對於澎湖海域不同以往的感受，換完裝還可以享用美味的紫菜丸子及相關製品，感受滿滿的澎湖潮味。
「好澎遊Chill嗨嗨」亦將於113年1至3月推出第二波活動，包括「澎湖綠金識海菜」，透過互動體驗撈海菜、曬海菜、海菜包裝，也安排了解海菜處理過程、認識參觀各式藻類，除了可以知道怎麼烹煮海菜最美味當然也要喝一碗熱騰騰的海菜湯；另外也推出「蚵殼珊瑚海龜帶著走」，利用廢棄的蚵殼製作獨一無二的鑰匙圈以及「魚拓壓壓樂」，透過體驗觀察練習拓印出屬於自己的藝術品。