哈日族看過來！專家看日圓明年升至130 但日本不會馬上升息
日本央行將於明（19）日公布最新利率決策，日圓兌美元升到140後拉回至142盤整，日圓接下來還會不會繼續升值？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，日本不會馬上就升息，日本殖利率曲線控制（YCC）會先結束，如果美國明年如預期降息3至4碼，日本又沒升息，日圓兌美元會慢慢回到130價位，但在升息之前，日圓不可能回到110價位。
記者顏真真／台北報導
林啟超表示，日圓會不會持續升值，取決於日本貨幣政策是否出現結構性改變，相最大改變就是升息，但目前日本實質薪資仍還是負的，若明年春鬥（日本勞資雙方於春季舉行的薪資協商）是否有好結果，加薪能超過3%、4%，日本央行讓貨幣政策正常化的意願就會提高，尤其日圓貶值對日本經濟帶來很大的幫助，不僅今年前10月赴日本觀光人數增加，10月更已突破2019年同月水準，顯見匯率扮演滿重要角色。
相對來說，日本人出國旅遊人數就 大幅減少，只有回到疫情前的3成，因為日圓貶值，大部分日本人都留在國內消費，而日圓貶值對日本3大車廠取得世界領先地位也非常重要，對企業營收也非常有幫助，基於這些貶值帶來的效益，日本央行也不希望太快讓貨幣政策恢復正常化。
當然，當日本央行走到貨幣正常化之後，YCC會結束，接下來就看會不會升息。只是，林啟超認為，當明年全球央行都在談降息，若只有日本談升息，日圓將面臨很大的升值壓力。也因此，他預估，YCC會結束，但「不會馬上做這件事（升息）」，畢竟當歐、美降息，日本升息會讓日圓變很強，日本政府會花較多時間討論。
林啟超說，即便日本利率回正，他對日本啟動升息循環仍保守看待，如果美國明年如市場預期降息3至4碼，日本沒升息，日圓會慢慢回到130兌1美元價位，但基本上在日本升息前，日圓不可能回到110價位。