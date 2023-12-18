成大座談不對外開放、趙少康喊卡！主辦學生方：已表明照先前規格

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主辦單位表示，趙少康原訂於19日參與論壇蒞校與台南青年學子交流，然於17日時得到趙競選團隊通知將取消本場活動。對此，團隊有5點說明：
1.「青聽南成」一向期待能有不同立場的候選人到訪與青年學子進行互動，本團隊曾多次力邀總統候選人侯友宜先生參與本論壇，然皆被拒絕。
2.本團隊於12月初收到國民黨青年團邀約，希望能安排副總統候選人趙少康先生參與論壇後，即開始相關接洽與籌備工作。
3.論壇系列活動皆獲成大校方支持與協助，相關流程安排與細節皆由本團隊與各候選人團隊討論與完成。
4.本團隊於接洽時多次表明將比照先前規格辦理，然與趙競選團隊就媒體協力與直播事宜無法達成共識，最終取消本場活動，本團隊對此深感遺憾。
5.「青聽南成」期盼打造多元、包容與安全的場域，使學子們能與總統候選人們開啟跨越世代的對話。大選在即，我們期盼大眾討論焦點可以回歸各候選人提出之青年政策，一起打造世代共好的未來台灣！
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