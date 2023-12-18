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成大座談不對外開放、趙少康喊卡！主辦學生方：已表明照先前規格

▲國民黨副總統候選人趙少康明天原要到台南成功大學座談，卻因校方不對外開放，臨時喊卡。（圖／記者陳明安攝，2023.12.14）
▲國民黨副總統候選人趙少康明天原要到台南成功大學座談，卻因校方不對外開放，臨時喊卡。（圖／記者陳明安攝，2023.12.14）

記者李琦瑋／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康爭取青年選票，走入校園與學生座談，但近日接連卡關，原定明天要到台南成功大學座談也取消，趙少康今（18）日受訪表示，校方不准媒體入場也不准直播，「意義少很多」直言可惜。對此，主辦的學生單位「青聽南成－2024總統候選人論壇」回應，團隊曾多次力邀國民黨總統候選人侯友宜參與卻皆被拒絕，而此次接洽時多次表明將比照先前規格辦理，但與趙團隊無法達成共識，最終才取消本場活動。

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成大表示，該活動由學生團體主辦，學校只是盡力協助，完全沒與參與。先前學生團體有邀請賴清德、柯文哲，舉辦過2場座談，同樣沒有直播及開放媒體入場，學生團體希望一視同仁，比照前2場的做法舉辦，最後是趙少康自己不要來。

主辦單位表示，趙少康原訂於19日參與論壇蒞校與台南青年學子交流，然於17日時得到趙競選團隊通知將取消本場活動。對此，團隊有5點說明：

1.「青聽南成」一向期待能有不同立場的候選人到訪與青年學子進行互動，本團隊曾多次力邀總統候選人侯友宜先生參與本論壇，然皆被拒絕。

2.本團隊於12月初收到國民黨青年團邀約，希望能安排副總統候選人趙少康先生參與論壇後，即開始相關接洽與籌備工作。

3.論壇系列活動皆獲成大校方支持與協助，相關流程安排與細節皆由本團隊與各候選人團隊討論與完成。

4.本團隊於接洽時多次表明將比照先前規格辦理，然與趙競選團隊就媒體協力與直播事宜無法達成共識，最終取消本場活動，本團隊對此深感遺憾。

5.「青聽南成」期盼打造多元、包容與安全的場域，使學子們能與總統候選人們開啟跨越世代的對話。大選在即，我們期盼大眾討論焦點可以回歸各候選人提出之青年政策，一起打造世代共好的未來台灣！

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