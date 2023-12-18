沒約訪到賴清德！「只聊貓狗」范琪斐認失言道歉了：我們自己解讀

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范琪斐說，《斐姨所思》團隊大約在半年前透過多方管道嘗試邀訪明年總統大選的候選人，期間也不乏廣代、公關公司接受各方委託，與團隊進行接洽與初步討論。專訪蕭美琴大使的影片開頭中，他所提及的「賴清德團隊」，實為賴辦所委託的公關公司，並非直屬於賴清德競選團隊的成員，這點我們需要澄清。
范琪斐提到，當時雙方曾就訪談內容進行討論，對方希望訪問能夠呈現賴副總統比較不為人知的一面，他提出希望能多談點政策，對方亦表示副總統團隊對訪談內容採開放的態度，不論是國家政策的討論或針對賴副領導的個人風格，皆尊重節目主持人及其團隊的意見，也同步表達，雖對此合作感到期待，但最終是否確認受訪，需視賴副行程和競總安排方能確認。不過，這個邀訪後來沒有下文，范琪斐團隊也注意到賴副總統後來接受其他新媒體的專訪，因此解讀是「訪談方向未有共識」，所以最後沒有獲得專訪的機會。
范琪斐強調「這是我們團隊自己的解讀」，從來沒有人告訴他們「你們挑選議題太硬了，所以沒辦法專訪」。影片中提到「貓貓狗狗」部分是他的個人言論，對方並沒有這樣表達。
范琪斐也對此次言行帶來不必要的風波致歉，這不僅讓賴副總統團隊蒙受了莫須有的指控，更辜負觀眾對我們的期待與信任。「我想我必須鄭重的與賴副總統的競選團隊、廣告代理團隊以及社會大眾，致上最誠摯的歉意。」
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