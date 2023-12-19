名家論壇》蕭徐行／恐嚇人民　就能維護政權不變嗎？

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在恐嚇在野黨方面，不斷的以中共介選的說法企圖再能挑起民眾對於中共的厭惡感，並努力汙名化國民黨為中共同路人，想藉由抹紅國民黨讓民眾不願意投給國民黨。
在這兩周，一連串的抹黑訊息就開始排山倒海而來。首先，開始頻繁釋放中共軍機軍艦臨近台灣的信息，並且昨天還有國防部表示中共有兩枚軍事用氣象氣球飄過台灣，無論如何就在極力的企圖製造恐中的氣氛再起，此外又利用中國對台灣提出關稅壁壘的指責後，不斷的抹黑對岸；執政黨更利用外媒的報導，把中共在台灣散發假消息、假訊息，以及在野黨隔海唱和中共當成重要的國際新聞，塑造國外也反抗中國的假訊息攻勢以來誤導民眾的觀點。此外，不斷的抹紅侯友宜與趙少康，把他們當作眾共的傀儡。民進黨殊不知，侯友宜與趙少康去過大陸的次數可能還比民進黨有些政治人物還少，更別說見過近期的中共高層領導，這樣昧著良心的抹紅有啥意義呢？純粹重傷抹黑他人，卻完全沒有民主的素養，道德的良知。
如果，民進黨真的對中共充滿了惡感，就該把親中的趙天麟立即移送法辦，甚至把那些愛到澳門旅遊的同志們揪出來詳加調查，不要罵人一整套，私下卻專搞牛鬼蛇神。
除了打壓、抹黑在野黨人士的行動外，並對於在野黨的競選活動加以打壓，例如藉由行政手段阻擋趙少康與青年族群聚會的活動，各種手法無所不用其極。抹黑中傷在野黨政治人物也就算了，還不斷的恐嚇威脅一般民眾，這樣的「綠色恐怖」，是民眾所深深厭惡的。首先，國內知名社群網站Dcard公司遭搜索調取涉詐帳號資料。警方今揭密，起因為警方偵辦「詐騙案件」，Dcard公司始終堅稱需要持搜索票，才能提供會員的歷程紀錄（包含對話紀錄）。由於Dcard是最受年輕人使用的社群網站，這些使用者又絕大多數支持柯P的民眾黨，在選前的敏感時刻，這是單純的偵辦網路詐騙行動，還是有其他的目的，值得警方進一步說明確認。
其次，就是有數十名里長在選前被以反滲透法的名義加以約談，或是被以幫候選人賄選的名義遭到調查，其目的就在恫嚇這些偏藍的里長們，先在他們腳上綁上絆馬索，以免在選戰白熱化的最後一個月他們活動過於積極，並且藉此威逼里長們做出對執政黨有利的事物。運用警察與司法力量的威脅，當然會對於這些基層最弱勢的村里長產生「風聲鶴唳」的警戒效應。
六成民意希望政黨輪替，加上民進黨這八年執政成績土土土，搞得天怒人怨，這都讓民進黨在這次總統與立法委員選舉中面臨極大的挑戰。迄今，立法委員選舉已經不再像四年前一樣能所向披靡，充滿贏的自信；總統大選雖然能領先對手，勝選的機率卻逐步降低，即使藍白不合，賴清德所領導的民進黨反而未能占到太大的便宜。其根源除了是外在環境沒有了反中抗中的強烈氛圍外，以催化台灣已然偏綠的民意趨勢，內在環境又因為這八年執政的包袱，許多民眾受到損害，使得民意挺綠的氣勢削弱了不少，加上民進黨政治人物在道德操守出現許多缺失，都讓民意趨於冷淡。更糟的是，民進黨一天到晚在攻擊對手違建事件，卻在自己的總統參選人身上出現類似的醜聞，這無疑深深的戕害了過往民進黨自視甚深的道德票。
為了勝選，民進黨開始恫嚇人民、威脅人民，卻不知道反求諸己，由自身先把賴副總統的違建問題加以處理，並真正善對人民，才是台灣政治發展的正道。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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