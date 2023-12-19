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蘋果西打從停產到重出江湖　大飲股價奔漲停鎖不住

▲大西洋飲料公司（大飲）18日發出公告，表示桃園市政府衛生局已經同意第2號、3號產製的蘋果西打重新上架販售。（圖／擷取自大飲2021年公司ESG永續報告書）
▲大西洋飲料公司（大飲）18日發出公告，表示桃園市政府衛生局已經同意第2號、3號產製的蘋果西打重新上架販售。（圖／擷取自大飲2021年公司ESG永續報告書）

記者許家禎／台北報導

台灣國民飲料「蘋果西打」今（2023）年5月爆出有不明沉澱物，被衛生局查核停產，市面上產品也全數下架，不過大西洋飲料公司（大飲）18日發出公告，表示桃園市政府衛生局已經同意第2號、3號產製的蘋果西打重新上架販售。而大飲今（19）日股價一度飆漲停，來到7.46元，但不久後打開。

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蘋果西打之前不斷被民眾投訴有沉澱物，今年4、5月份遭民眾檢舉產品出現混濁物，衛生局前往桃園平鎮廠檢測時，發現生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物，立即命令停工公司第2、3號線。

大飲昨日公告，自11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準及本公司制定之管制標準，因此同意公司生產產品上架銷售。預計10月27日試生產產品及11月16日正式生產後之產品，上架銷售。而大飲今日早盤觸及漲停，來到7.46元，但隨後漲停打開。

大西洋飲料股份有限公司，簡稱大西洋飲料或大飲，於1965年由李鴻略創立，其總部位於新北市三重區，主要產品為果汁碳酸飲料、果汁與瓶裝水等，代表產品為蘋果西打。該飲料一直以來都是熱炒店或是辦桌請客桌上必備的飲料之一，是許多人童年的回憶。

早在2018年11月，大飲旗下蘋果西打2公升裝部分產品變質、出現沈澱物。隔年2019年4月爆發財務危機，會計師罕見對大飲財報出具「無法表示意見」之查核報告，主要是無法針對3筆不動產交易背書，使大飲股票一度暫停交易，等恢復交易後股價重挫慘跌停。

之後又爆出積欠員工薪水與蘋果西打有沉澱物，使得今年5月產線遭停，總停產比例高達全公司99%。9月大飲公告處分台南市佳里區七筆不動產，被外界解讀為賣地求生，而昨日大飲公告產線與產品經檢驗，蘋果西打可以重新上架，包括有寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL等產品。

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