蘋果西打從停產到重出江湖　大飲股價奔漲停鎖不住

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大飲昨日公告，自11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準及本公司制定之管制標準，因此同意公司生產產品上架銷售。預計10月27日試生產產品及11月16日正式生產後之產品，上架銷售。而大飲今日早盤觸及漲停，來到7.46元，但隨後漲停打開。
大西洋飲料股份有限公司，簡稱大西洋飲料或大飲，於1965年由李鴻略創立，其總部位於新北市三重區，主要產品為果汁碳酸飲料、果汁與瓶裝水等，代表產品為蘋果西打。該飲料一直以來都是熱炒店或是辦桌請客桌上必備的飲料之一，是許多人童年的回憶。
早在2018年11月，大飲旗下蘋果西打2公升裝部分產品變質、出現沈澱物。隔年2019年4月爆發財務危機，會計師罕見對大飲財報出具「無法表示意見」之查核報告，主要是無法針對3筆不動產交易背書，使大飲股票一度暫停交易，等恢復交易後股價重挫慘跌停。
之後又爆出積欠員工薪水與蘋果西打有沉澱物，使得今年5月產線遭停，總停產比例高達全公司99%。9月大飲公告處分台南市佳里區七筆不動產，被外界解讀為賣地求生，而昨日大飲公告產線與產品經檢驗，蘋果西打可以重新上架，包括有寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL等產品。