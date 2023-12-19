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2023十大教育新聞出爐！雙語政策蟬聯頭條　總統候選人大撒幣第3

▲全教總今（19）日公布「2023台灣十大教育新聞」暨新聞評論，雙語政策蟬聯頭條。（圖／翻攝自全教總臉書直播）
▲全教總今（19）日公布「2023台灣十大教育新聞」暨新聞評論，雙語政策蟬聯頭條。（圖／翻攝自全教總臉書直播）

記者李琦瑋／台北報導

全教總今（19）日公布「2023台灣十大教育新聞」暨新聞評論，內容包括幼兒教育到高教，其中「雙語政策」蟬聯頭條、第2名的新聞是不適任教師處理機制、第3名為總統候選人大撒幣。全教總呼籲3位總統候選人參考十大教育新聞，未來能讓爭議的教育政策回歸正軌。

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全教總公布的前十大教育新聞為：1、檢討止於戰術層次，雙語政策何去何從；2、學校教育陷空轉，不適任教師處理迷航；3、總統候選人大撒幣，反重分配仍難翻轉；4、退撫基金撥補不足，政府誠信備受質疑；5、民代不當干預教育，主管機關竟成幫兇；6、宣示脫離現實，特教修法難解現場困境；7、系所停招引發關注，私校退場問題浮現；8、兒少形象幼教新標籤，教育品質誰聞問；9、義民中學違法解聘，工會捍衛教師權益；10、代理教師完整聘期，多方努力終見落實。

「雙語政策」連續2年蟬聯台灣十大教育新聞頭條。全教總理事長侯俊良指出，雙語政策可說「剪不斷，理還亂」，就連賴清德、柯文哲、侯友宜3個政黨總統候選人都不約而同表示，將檢討政策，卻擋不住這列火車持續往前開。

侯俊良說，教學現場有很多客家、原住民語等本土語課程，因為雙語政策而改弦易徹，有國家語言發展法規定的本土與課程，竟然敵不過沒有課綱、沒有任何法源依據雙語課，這是教育上很大的諷刺，盼總統候選人能正視此問題，協助教育現場回歸多語台灣、英語友善，回歸英語專業。

針對「學校教育限空轉，不適任教師處理迷航」。侯俊良指出，目前校園投訴幾乎無分情節輕重，即使案件無關教師的不適任，仍得面臨「類司法」調查。且近日教育部更積極培訓調查員，要將不適任教師處理調查小組，全部改為外聘委員，以行政干預調查。

侯俊良說，教師的「不適任行為」事實調查，應考量學校課程計畫、教學安排、教學情境脈絡以及師生互動關係等個殊性做事實認定，勿因少數個案就修法，拒絕校內意見，應維持現行調查小組有「學校教師會」之參與，讓調查更趨於事實。

對於「總統候選人大撒幣」。全教總指出，明年1月就是總統大選，各陣營不斷釋出利多，特別對於私校與高教端，全教總支持教育公共化，認同要擴大對教育的投資支出，但國家整體預算有限，仍要嚴肅面對台灣經濟成長分配不盡公平以及「租稅負擔率」明顯落後先進國家的事實，建議同步檢討稅收問題，否則不斷增加教育支出，恐有排擠現有教育施政之虞。

另外，全教總今天也同步揭曉「2023年度教育金驢獎」得主，頒給台南市教育局長鄭新輝、彰化縣政府，以及干預教育的惡質民代。

全教總說，鄭新輝在今年校長會議點名10多名國中的會考成績不理想，為學校貼標籤，新課綱辦公室強制介入，不尊重教師專業，還有壓榨教育現場等事宜；彰化縣政府反向推動備受爭議的教師評鑑計畫，大開教育專業倒車；新北市、台中市及桃園市都發生民代干預教育事件，以政治力施壓學校。盼藉由頒發「金驢獎」，呼籲民代理性問政，並期勉教育局能當全體教育人員的後盾。

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