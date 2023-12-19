國泰世華深耕大樹計畫　助偏鄉童探索金融奧秘

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今年「永續金融探索營」課程設計橫跨四大構面，課程涵蓋金融基礎知識、銀行參訪、環境永續、展演成果發表等豐富行程，更集結曾擔任講師的行內志工們全程陪伴，包含前往臺北市人文薈萃之地大稻埕進行深度導讀、參訪台北101建築與節能設計、透過趣味太陽能小車認識綠能永續概念等。此外，更實際走訪銀行作業廳、金庫等，了解金融市場運作與分行服務知識，並輔導學童建立自己的儲蓄計劃、學習區分「想要與需要」的金錢價值以及防詐觀念，藉由深度體驗的情境式教學，助孩子將所學融入於生活中。同時，更邀請曾獲得全國學生舞蹈比賽特優第一名的花蓮水源國小舞蹈隊，於銀行內部活動擔綱開場嘉賓，精彩詮釋傳統太魯閣族特色舞蹈，為現場帶來振奮人心的舞碼，展現孩童獨有的朝氣活力。
為實踐「讓教育沒有到不了的偏鄉」理念，國泰世華銀行自2004起開辦《大樹計畫》，至今已累計贊助經費達3億元，扶助逾28萬名弱勢學生，包含教育補助、學生體育團體經費等。今年國泰世華銀行基金會再度號召集團員工、各界善心人士以及企業踴躍捐款，累計捐贈出歷年最高金額新台幣1,500萬元予新竹、雲林、台東、嘉義、屏東縣等5縣市的弱勢學童家庭，以及多所學校體育團隊。展望未來，國泰世華將持續深耕金融理財教育，化身為守護偏鄉學童背後堅實力量，擴大金融永續影響力，傳遞正面良善循環。