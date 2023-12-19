兩韓局勢緊張！聯合國盟軍司令部警衛宣布「恢復武裝戒備」
北韓本週連續發射飛彈，導致朝鮮半島緊張情事再度升高。聯合國盟軍指揮部（UNC）19日宣布，考量到兩韓情勢，決定賦予在韓朝邊界板門店共同警備區（JSA）執勤的警衛人員重新恢復武裝的權限和資格，以保障民眾和軍人的安全。
國際中心楊智傑／綜合報導
《韓聯社》、《路透社》報導指出，聯合國軍司令部發表的聲明中提到，駐守在兩韓邊境板門店共同警備區域（JSA）的國際警衛部隊，即日起恢復攜帶武器。聯合國軍司令部表示，在慎重考慮後做出上述決定，並向北韓軍方相關人士傳達「共同警備區依舊是對話、落實韓戰《停戰協定》場合」之意。
2018年南北韓簽署《919軍事協議》後，同意解除共同警備區域武裝，但自今年11月開始，北韓軍隊已恢復攜帶槍支，更於11月21日深夜發射軍事偵察衛星，掀起韓國政府高度關切，並決議中止《919軍事協議》部分內容的效力，北韓則隨後宣布全面撕毀軍事協議，並著手修復非軍事區（DMZ）內根據軍事協議拆除的哨所。
駐韓美軍發言人泰勒（Isaac Taylor）上校表示，聯合國盟軍指揮部同意警備人員恢復配槍的決定，是為了保護邊境地區的平民和軍事人員，「此行動初衷是基於高度謹慎，但盟軍指揮部也向韓國政府及北韓人民軍重申，『解除共同警備區域武裝』對朝鮮半島而言無疑更加安全、更加和平。」