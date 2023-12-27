企業社會責任是什麼？一篇了解及定義CSR

我是廣告 請繼續往下閱讀
（一）社會責任是什麼？CSR 意思介紹
CSR 中文為企業社會責任，CSR 全名為 Corporate Social Responsibility，CSR 意思是企業經營在追求經濟利益外，也必須承擔起社會責任，為社會、永續議題貢獻。
根據世界企業永續發展協會（World Business Council for Sustainable Development，WBCSD）定義，CSR 意思是指「企業承諾持續遵守道德規範，為經濟發展做出貢獻，並且改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。」
另外，聯合國工業發展組織（United Nations Industrial Development Organization，UNIDO）也有具體定義 CSR 是什麼：CSR 是一種企業管理概念，將社會和環境議題納入其業務運作以及與利害關係人的互動中，實現經濟、環境和社會三者之間的平衡。
CSR 企業社會責任中的「社會」，不僅包含企業股東、董監事和管理階層，更包含了企業的利害關係人（Stakeholders），也就是與企業運作共生共榮的所有群體，如企業員工、上下游供應商、消費者、社區，乃至於國家和自然環境等。
（二）企業社會責任緣起
在 20 世紀工業發展成熟後，已開發國家在工商業穩定發展下，人民和企業開始反思勞權議題，並關注社區與環境等社會問題。
1980 年代後，隨著經濟全球化及跨國企業不斷擴張，各國勞資問題持續惡化。因開發中國家對於環境、勞權議題保障較少，使得國際企業開始將觸角延伸到開發中國家，導致開發中國家污染、勞工權益受損等問題。
在此局勢下，企業被賦予更多社會責任，希望在追求經濟利益的同時，也能維護當地環境與勞工權益。
在 1999 年底，於西雅圖舉行的 WTO 會議因遭遇人權、環保及勞工組織的防全球化抗爭，促使當年的聯合國祕書長安南（Kofi Anan）發起「全球盟約」（The Global Compact），聯合公司部門及國際組織，要求企業落實 CSR，善盡社會責任，而這也是 CSR 發展的里程碑。
（三）CSR社會企業責任 4 大面向：環境、道德、慈善、財務
了解 CSR 是什麼後，接著介紹企業社會責任的指標。CSR 內容包含 4 個面向：環境責任、道德責任、慈善責任以及財務責任，以下分別介紹。
- 環境責任（Environmental Responsibility）：企業基於對環境保護的理念進行管理，常見的措施包含減少污染和廢棄物、回收材料並再利用等。
- 道德責任（Ethical Responsibility）：企業社會責任的支柱，道德責任關注企業倫理，希望以公平公正的方式維持組織運作，並且以平等的方式對待利害關係人。
- 慈善責任（Philanthropic Responsibility）：「取之社會，用於社會」慈善責任關注企業如何讓社會變得更好，如捐款給非營利組織、參與社區活動等方式回饋社會。
- 財務責任（Financial Responsibility）：也被稱為經濟責任。「企業不賺錢是罪惡的」，企業社會責任若是缺乏企業財務運作便難以達成，因此企業也應努力獲取經濟利益。
二、CSR ESG 差異？CSR ESG 定義一次搞懂
（一）ESG 是什麼？ESG 永續經營介紹
說到永續經營，經常與 CSR 一起提及的概念就是 ESG。ESG 三個字母分別代表了 3 個面向：環境（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）。
- 環境保護（Environment）：企業在環境永續議題的作為，例如企業能源管理、環境評估等面向。
- 社會責任（Social）：企業與利害關係人的關係以及回饋社會的作為，包含供應鏈管理、勞資關係、員工職場權益等。
- 公司治理（Governance）：公司管理的透明度及公平性，如董事會的組成和公司內部審計與監管政策等。
（二）CSR ESG 差異在哪？CSR 與 ESG 差異統整
如果要用一句話形容 CSR ESG 差異，CSR 是永續經營的價值體現，而 ESG 則是提出如何實踐 CSR 的原則，換言之，CSR 就像是企業永續經營的終點，而 ESG 永續發展是地圖，讓企業可以依據這張地圖達到永續經營。因此 CSR 更像是永續經營的「概念」，而 ESG 則是其衡量指標。
三、落實企業社會責任好處有哪些？CSR 企業重要性
很多人會問「落實 CSR 對企業有什麼好處？」、「成為 CSR 企業重要嗎？」其實 CSR 不是過往認為的「花錢做慈善」，企業善盡社會責任，可以為企業、品牌帶來許多好處，以下 4 點說明企業社會責任好處：
- 贏得消費者青睞：CSR 企業更容易獲得消費者的青睞。隨著社會對於環保、勞權議題的關注，持續投入社會回饋的企業更容易增加收入。根據 ProjectROI 的統計，與沒有投入 CSR 活動的企業相比，有投入CSR活動的企業高出 6% 的市場價值和 20% 的收入。
- 提高員工忠誠度：建立良好的勞資關係是 CSR 實踐重要的一環，給予員工合理的薪資福利和工作環境，可以提高員工對於企業的忠誠度，進而提升工作效率，降低員工流動率，減少營運成本和風險，增加企業競爭力。
- 避免企業融資不利：近期社會責任投資（Socially Responsible Investment）愈來愈盛行，社會責任投資是指投資方除了考量傳統的財務指標，也會將社會公益、環境保護等議題涵蓋進行考量，選擇投資對社會具有正面貢獻的公司，避免投資社會有負面影響的公司。
- 提升品牌形象：企業社會責任與品牌願景、使命、定位以及價值觀有關，一間 CSR 企業不僅對內善待員工，營造透明公平的工作環境，對外回饋社會，保護環境，若能持續遵循企業價值觀，就可成功塑造公司形象，為品牌打下良好基礎。
台灣中小型企業林立，根據《2022 年中小企業白皮書》資料顯示，2021 年台灣中小企業家數超過 159 萬家，占全體企業達 98% 以上。
中小企業就業人數為 920 萬人，占全國就業人數維持 8 成以上。因此中小型企業的力量不容小覷！且許多台灣中小企業市場遍佈全球，如果不跟上國際趨勢，勢必無法與其他國際企業競爭或合作。
延伸閱讀：玉山金、信義房屋等企業共獲亞洲企業社會責任獎！
四、信義房屋 CSR 發揮社會影響力 善盡企業責任！
信義房屋一直是國內企業 CSR 的模範，在 2023 年，更以企業倫理為核心價值，從信義人到信義社會，開設信義書院培養永續人才，並於企業永續報告書中完整呈現兼顧利害關係人的永續作為，善盡企業責任，獲得 AREA（亞洲企業社會責任獎）人力投資獎與企業永續報告書獎 2 項大獎，為亞洲評價最高的永續經營獎項之一。
信義房屋在永續經營最著名的案例就是「社區一家」和「全民社造行動計畫」。
社區一家計畫起源於 2004 年信義企業集團創辦人周俊吉，有感於當年社會風氣對立，人與人之間的信任感消失，因此決定投身社區營造，從「社區」出發，希望可以集思廣益，集結改造力量，重塑一個里仁為美的台灣。
社區一家自 2004 年推動以來，已累積近萬件的提案，全台368個鄉鎮市區都曾來提案，並投入超過4億的費用，讓社區改變成真！
在 2015 年更推動全民社造行動計劃，希望大家將目光更放遠在社會改造，讓大家以家為原點、社區為橋樑，共同參與公共事務，提出創新方案，改變社會，為台灣重塑全新生命力與永續發展利基。
社區一家一路走來 19 年，越來越多不同年齡及背景的參與者加入，提案主題越來越豐富，評審者背景也越來越多元。當時創辦人發起的企業責任種子，現在正在台灣遍地開花。
「The best time to plant a tree was ten years ago. The second best time is now.」這句話出自非洲經濟學家Dambisa Moyo的著作《Dead Aid》，意思是：種植一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。
CSR 也一樣，現在開始永遠不嫌晚，儘管現在力量微薄，但持續的力量在未來也能長成一棵參天大樹！
延伸閱讀：信義房屋推動「社區一家」全民社造行動計畫