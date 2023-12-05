公司治理要做什麼？公司治理原則、架構與公司治理評鑑一次搞懂！

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（一）何謂公司治理？公司治理很重要嗎？
公司治理（Corporate Governance）是指一套指導及管理企業的機制，將影響如何帶領、管理及控制公司。以落實企業經營人的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。
中華公司治理協會參照各國規範，並於 2002 年成立後決議將公司治理定義為：「公司治理是一種指導及管理的機制並落實公司經營者責任的過程，藉由加強公司績效且兼顧其他利害關係人利益，以保障股東權益。」
（二）公司治理目的為何？一起瞭解公司治理守則
由於公司治理的目的是落實公司經營者的責任、加強公司績效，以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標，並激勵企業善用資源、提升效率，進而提升競爭力，促進全民之社會福祉。
因此公司治理守則包含以下幾個要素：「誠實、信任、正直、開放、表現導向、責任感及可靠性、互相尊重及對組織的承諾。」
二、公司治理原則是什麼？最新公司治理六大原則看這裡！
自 1999 年發布以來，OECD 公司治理原則，已被各界廣泛認可為國際上良好的公司治理標準。而在 2004 年修訂的公司治理原則中，OECD 提出的 6 項原則，為企業提供建立了一個健全的 OECD 公司治理之參考。
最近一次的修訂是在 2015 年進行，其中新增了關於主張強化機構投資人的角色、加強防範內線交易等內容，並訂定成如下最新的公司治理六大原則：
1. 確立有效公司治理架構之基礎（包含公司治理法規）
2. 公司股東會權益、公允對待股東與重要所有權功能
3. 機構投資人、證券市場及其他中介機關
4. 利害關係人在公司治理扮演之角色
5. 資訊揭露和透明
6. 公司治理董事會責任
三、公司治理 3.0 全力推動中！帶你看公司治理 3.0 永續發展藍圖
為持續推動我國公司治理，提升企業永續發展，金管會於 2020 年 8 月發布「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，本次公司治理藍圖 3.0 之核心願景為落實公司治理，提升企業永續發展實務守則、營造健全 ESG 生態體系，強化資本市場國際競爭力，同時更為了逐步在未來 3 年為期循序漸進推動公司治理 3.0，將以下列的 5 大主軸為核心具體措施：
1. 強化董事會職能，提升企業永續價值
2. 提高資訊透明度，促進永續經營（包含企業 ESG 資訊揭露）
3. 強化利害關係人溝通，營造良好互動管道
4. 接軌國際規範，引導盡職治理
5. 深化公司永續治理文化，提供多元化商品
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四、公司治理評鑑是什麼？瞭解上市公司治理評鑑指標 4 大構面
（一）公司治理評鑑是什麼？公司治理評鑑多久一次？
公司治理評估是一種用於評鑑公司治理架構的機制，可用來確定公司是否擁有風險管理機制、有效的管理結構、透明度和責任體系，以促進企業長期的永續發展。
其最主要目的是透過對整體市場公司治理之比較結果，協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，並促使企業更重視公司治理，引導企業間良性競爭並強化公司治理水平，進一步形塑企業主動改善公司治理的文化。
至於公司治理評鑑多久一次，通常公司治理評鑑每年會舉辦一次，而評鑑結果規劃將於每屆受評資訊年度下一年 4 月底前公布。
（二）公司治理評鑑指標為何？公司治理評鑑影響經營績效？
公司治理評鑑指標對象是我國資本市場之全體上市、上櫃公司，並其以下 4 大構面為基準進行評核：
- 維護股東權益及平等對待股東
- 強化董事會結構與運作
- 提升資訊透明度
- 推動永續發展
- 公司治理因子與股票報酬呈現顯著的正相關
- 為公司引進外在的自我約束力量
- 好的公司治理可提高公司經營績效，為公司取得較低的資金成本，也可以提高公司價值
公司治理評鑑結果會先將上市公司與上櫃公司分開公布，同一級距內名單並不會按照分數排列，而是依公司代號順序排列，也會公布不宜受評、資料不足而不列入評鑑之公司，而公司治理評鑑分級主要為以下 7 大級距：
- 評鑑結果列為前 5%
- 評鑑結果列為 6%～20%
- 評鑑結果列為 21%～35%
- 評鑑結果列為 36%～50%
- 評鑑結果列為 51%～65%
- 評鑑結果列為 66%～80%
- 評鑑結果列為 81%～100%
六、上市公司治理品質持續提升！這 8 間企業公司治理評鑑連續 9 年排名前 5％
公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」4 大構面，一共 78 個細項指標，來綜合評量企業的公司治理實務情形。
在台灣證券交易所第 9 屆「上市公司治理評鑑」中，共有 928 家上市公司受評，而自評鑑舉辦以來，已有 8 間企業連續 9 年名列前 5%，包含台積電、統一超商、台灣大哥大、信義房屋、聯華電子、遠傳電信、中華汽車、裕隆汽車。明顯可見，透過公司治理評鑑制度長期的實施與推廣之下，上市公司整體公司治理表現有顯著的提升！
而在排名前 5% 的上市公司中，以產業別來看，占比較多的是電子業和金融保險業，再來是汽車工業、貿易百貨與其他產業別；其中值得一提的是，信義房屋是房仲服務業中唯一獲此殊榮的企業！且信義房屋公司治理評鑑分數破百，幾乎可說是公司治理的優等生。
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