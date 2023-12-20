倒數24天最新戰報／遭爆名下農地違規變停車場　柯文哲：立即刨除

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柯文哲昨開記者會，重申國家治理六大政見，包括創立聯合政府、國會選制從並立制改為聯立制、優化文官體制、落實財政紀律、有感司法改革以及強化政府數位治理等。名嘴徐嶔煌日前在政論節目表示，柯文哲家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。對此，柯文哲回應，該處理就處理，他不會賴皮。他說，他擔任台北市長後，這塊地都依法申報財產依法報稅，已通知遊覽車業者立即就把車子移走，也主動聯繫好怪手業者，會盡速刨除水泥，回歸農地使用。
吳欣盈日前出訪歐洲，行程中受阻，她返國受訪酸外交部變斷交部。柯文哲說，理解國家處境困難，已在內部下令，不要批評外交部。不過吳欣盈昨在立院受訪仍酸，這次出訪COP28感覺像外交部在開旅行社，只是在台灣光板旁拍照，和可以去藍區主會場的國外議員喝咖啡，如果只是去喝咖啡，不如請立法院長游錫堃邀外賓來台喝，這樣不只可以跟單一兩個議員喝，可以跟很多團體喝，我方也可以好好接待他們。
【民進黨】
吳思瑤昨號召文化界挺賴清德。賴清德說，他深信文化是一個民族的靈魂，應該要文化立國，「我們科技很強，不會輸給別人，但文化是我們的根、我們的臉龐，光有科技、沒有文化，國際不知道台灣是誰！」賴清德昨也出席「海內外學術力信賴台灣後援會」成立大會，他表示，全世界都關心台灣這場選舉，因為這不僅攸關台灣的前途，也會影響印太的和平穩定，這場選舉並非藍綠之爭，更是黑、白的選擇，也是進步與退步的選擇，若走回中國的老路，不管政治或經濟，都將步上香港的後塵。
蕭美琴昨特別到嘉義市，替立委王美惠加油打氣。他說，台灣是一個公義、和平、自由的國家，非常需要有一個有經驗的掌舵者，他會將自已的國際經驗，讓台灣走向世界。
【國民黨】
民進黨昨再攻擊國民黨內黑金問題，侯友宜回應，無論任何黨派、任何人，他都會全力壓制犯罪，民進黨貪污一片，但當人民問賴清德時，賴清德竟然反問哪一件，「賴清德不想處理，就讓我來處理！」他也再酸，「新潮流不散，台灣就了（賠）一半」，這就是人民的聲音。
侯友宜昨也回到新北，在新莊成立全國體育後援會，主辦單位喊出現場超過一萬人。侯友宜除提體育政見外，更強調「最重要的是我要選上」，否則政見都無法兌現，輸贏看最後一哩路，做不好的執政黨換人是天經地義，拜託大家用對運動的熱情衝刺到終點，一定會贏得勝利。
趙少康昨到苗栗與聯大學生座談時表示，未來若當選，要比照美國白宮作法，提供青年進入總統府、政府部門實習機會，且每年至少辦2次青年國是論壇。
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