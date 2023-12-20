台股早盤漲逾60點 劉德音將退休！台積電早盤開高持平不受影響
美股主要指數昨（19）日皆收高，台北股市今（20）日早盤漲逾60點，來到17642點。權值王台積電宣布董事長劉德音將在明年退休，台積電ADR漲近1%，今日股價不受影響，開高之後在平盤附近游走。今日NB族群表現亮眼，仁寶漲逾5%、精英、華碩與宏碁漲1到3%。AI概念股也表現持穩，英業達漲3%多、緯創漲約1%、緯穎漲0.8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數19日上漲251.90點，或0.68%，收37557.92點；標普500指數上漲27.81點，或0.59%，收4768.37點；那斯達克綜合指數上漲98.03點，或0.66%，收15003.22點；費城半導體指數上漲21.77點，或0.53%，收4125.56點。
美股收高，台北股市今日早盤也漲逾60點，來到17642點，唯漲幅不及日韓股市的1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電昨日宣布董事長劉德音將在明年退休，台積電ADR漲近1%，今日股價不受影響，開高之後在平盤585元附近游走。同樣為晶圓代工的聯電在平盤之下小跌，世界先進漲1%、力積電漲0.8%。
其他重要電子股，如旺宏漲2%、群創漲1%，友達、大立光與日月光漲0.6%以上。今日NB族群表現亮眼，仁寶漲逾5%、精英、華碩與宏碁漲1到3%，金寶漲幅則有3%多。AI概念股也表現持穩，英業達漲3%多、緯創漲約1%、緯穎漲0.8%、廣達漲0.4%、技嘉小漲。