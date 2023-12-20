特企／Caca’s手作雞蛋糕溫馨故事曝！溫暖療癒與美食完美融合

Caca’s 手作雞蛋糕的創立，源於一個簡單卻深刻的理念：食物不僅是滿足味蕾的工具，更是連接人心的橋樑。創辦人談到他們的宗旨時表示，「我們不僅提供美味的雞蛋糕，我們提供的是一份療癒，一份溫暖的擁抱。我們希望每位來訪的客人都能感受到家的感覺。」 這個理念不僅體現在他們的產品上，更是他們服務中的核心。Caca這個名字背後藏著一段溫馨的故事。創辦人解釋說：Caca是我們家第一隻柯基犬的名字，我們決定用他的名字來命名我的品牌，以此來紀念我們之間的情感。LOGO的設計同樣蘊含著對Caca的紀念，反映出品牌的溫暖與親切。
Caca’s 最著名的產品是其獨特的奶油及巧克力雞蛋糕，以及多樣化的「偷偷告訴你」隱藏版口味。這些產品都是由創辦人Eri親自開發，強調不使用任何防腐劑和化學添加劑。這些雞蛋糕不僅是對傳統烘焙的致敬，也是對創新和嘗試的態度的展現。每一口都帶給顧客不一樣的驚喜和滿足。對於原材料的選擇，Caca’s 堅持最高標準。創辦人強調：「我們每天清晨親自到市場挑選最新鮮、最天然的食材。從土雞到新鮮豬肉，我們堅持使用最好的，因為我們的顧客值得最好的。」 這種對品質的堅持不僅體現在他們的產品上，更是一種對顧客健康和美好生活的承諾。
Caca’s 的成功不僅來自於他們的產品，更來自於顧客的熱烈反饋。一位曾在高雄奶茶節購買過雞蛋糕的顧客專程返回，只為了告訴他們：你的雞蛋糕真的很好吃！ 這種直接的顧客反饋是Caca’s 最大的動力。此外，還有許多顧客每週末都會來訪，有的甚至成為了店鋪的朋友和幫手。對於未來，Caca’s 有著宏偉的藍圖。他們計劃開設一家可以讓顧客坐下來，享受悠閒時光的店面。除了現有的雞蛋糕，他們還計劃推出更多周邊產品，擴展品牌影響力。短期內，他們希望能實現開設實體店面的夢想；中長期則考慮開拓新的銷售通路和加盟機會。Caca’s 手作雞蛋糕不僅是一個品牌，它是一個故事，一個夢想，一個家。在這裡，每一位顧客都能找到屬於自己的小確幸。
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