金鐘導演陳慧翎遺作《左耳》等8年公開！蘇有朋：縈繞心頭不散

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飾演女配角黎吧啦的馬吟吟則回憶當年剛比完《中國好聲音4》，收到電視劇選角通知還以為是詐騙，第一部戲不知道怎麼演哭戲，直到導演走向她，「慧翎看穿了我的困惑和焦慮，她輕輕走來，用小臂環住我緊繃的肩膀，溫柔堅定地看著我的眼睛『吧啦...』呼啦，水井中泛起我無法名狀似乎壓抑許久的情緒，她好像可以和我心中的悲喜相通！這位導演會承載我的脆弱。」並懷念說，「慧翎導演像吧啦一樣，她已缺席卻永遠在場。」
時隔8年，日前主要演員米咪、鄭凱、黃仁德、翁虹等人在原著作者饒雪漫生日當天重新聚首，同時紀念導演陳慧翎，特別留了一個貼著陳慧翎名牌的位置，椅子上則擺上了花束。眾人一同觀看電視版《左耳》，一段鄭凱與黃仁德在夜店爭奪米咪的戲碼，讓3人看到笑出聲，鄭凱直呼，「好drama」，米咪則遮臉害羞說，「好修羅場」，但3人戲癮上身忍不住上台重演一次。
不過看到劇中李珥（米咪飾演）抱著重傷的黎吧啦，全場演員都神情凝重，米咪更是快要看哭，鄭凱則是看著自己演出後悔嘶吼的模樣，表情沉重、快要泛淚，全員又哭又笑紀念著等待8年《左耳》重見天日的日子。曾演出《原來是美男》的黃仁德會後在IG發文特別寫道，「慧翎導演，希望妳看得到。」
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