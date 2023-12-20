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金鐘導演陳慧翎遺作《左耳》等8年公開！蘇有朋：縈繞心頭不散

▲陳慧翎執導的陸劇遺作《左耳》播出。（圖／陳慧翎臉書）
▲陳慧翎執導的陸劇遺作《左耳》播出。（圖／陳慧翎臉書）

記者羅凌筠／綜合報導

已故金鐘導演陳慧翎生前拍攝的陸劇《左耳》在MyVideo上架，最早被蘇有朋改編為電影，為了最大化還原小說，2015年電視版開拍，找來陳慧翎執導，2017年一度定檔要播卻從此沉寂。日前無預警公開，蘇有朋推薦，「《左耳》作為一代人的經典青春回憶，靠的是雪漫孜孜不倦的創作和用心的人物刻畫，至今在我心頭縈繞，遲遲不散。」

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▲蘇有朋的個人表演橋段觀看數最高，掀起一陣「蘇有朋女孩」熱潮。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
▲蘇有朋是《左耳》電影版導演。（圖／翻攝自披荊斬棘微博）
主演電視版《左耳》的女主角米咪，不但從當年22歲已邁入3字頭，甚至還變人妻，她也在微博感慨表示，「壓了8年的戲恰好在我剛結婚之後播出，結束了這長長的等待，了卻了我步入演員生涯之後最大的遺憾。小耳朵（她劇中角色的暱稱），那麼我可以就此跟妳別過，好好的說再見了。這是我青春的落幕，也將是我另一段人生旅程的開始。」

▲《左耳》米咪飾演左耳聽不到的高二生李珥。（圖／MyVideo提供）
▲《左耳》米咪飾演左耳聽不到的高二生李珥。（圖／MyVideo提供）
飾演女配角黎吧啦的馬吟吟則回憶當年剛比完《中國好聲音4》，收到電視劇選角通知還以為是詐騙，第一部戲不知道怎麼演哭戲，直到導演走向她，「慧翎看穿了我的困惑和焦慮，她輕輕走來，用小臂環住我緊繃的肩膀，溫柔堅定地看著我的眼睛『吧啦...』呼啦，水井中泛起我無法名狀似乎壓抑許久的情緒，她好像可以和我心中的悲喜相通！這位導演會承載我的脆弱。」並懷念說，「慧翎導演像吧啦一樣，她已缺席卻永遠在場。」

▲《左耳》馬吟吟飾演敢愛敢恨的真性情女子黎吧啦。（圖／MyVideo提供）
▲《左耳》馬吟吟飾演敢愛敢恨的真性情女子黎吧啦。（圖／MyVideo提供）
時隔8年，日前主要演員米咪、鄭凱、黃仁德、翁虹等人在原著作者饒雪漫生日當天重新聚首，同時紀念導演陳慧翎，特別留了一個貼著陳慧翎名牌的位置，椅子上則擺上了花束。眾人一同觀看電視版《左耳》，一段鄭凱與黃仁德在夜店爭奪米咪的戲碼，讓3人看到笑出聲，鄭凱直呼，「好drama」，米咪則遮臉害羞說，「好修羅場」，但3人戲癮上身忍不住上台重演一次。

不過看到劇中李珥（米咪飾演）抱著重傷的黎吧啦，全場演員都神情凝重，米咪更是快要看哭，鄭凱則是看著自己演出後悔嘶吼的模樣，表情沉重、快要泛淚，全員又哭又笑紀念著等待8年《左耳》重見天日的日子。曾演出《原來是美男》的黃仁德會後在IG發文特別寫道，「慧翎導演，希望妳看得到。」

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