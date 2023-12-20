蜘蛛盜竊專爬鷹架連竊多戶住宅 南警科技辦案逮人

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市警察局永康分局表示，大橋派出所在11月19日，接獲民眾報案稱家中財物遭竊，且是連續三戶相鄰民宅全遭竊嫌光顧，經員警到場採證觀察周遭環境，分析研判竊嫌係從附近所搭建之「鷹架」攀爬至四樓，並橫向翻越住戶陽台佛廳入室行竊，以相同手法連竊三戶，竊取新台幣及佛廳神明所掛金牌，金額價值達新台幣30萬元。
永康分局隨即成立專案小組全力偵辦緝捕竊嫌，在偵辦過程中鍥而不捨過濾大量監視器畫面，最終鎖定該名郭姓竊嫌（64 歲），並跟監確認郭嫌住處後，於昨（19)日持搜索票前往郭嫌住處在仁德區一處民宅搜索，查獲郭嫌犯案身著衣物，順利將郭嫌緝捕歸案，警訊後依加重竊盜罪函請地檢偵辦。
經了解，郭姓竊嫌因曾以粗工為業，犯案時鎖定屋宅旁搭有鷹架之住戶行竊，利用相同手法連竊三戶，郭嫌狡猾地觀察周遭監視器尋找治安死角，犯案時間更是選在凌晨3時至5時民眾熟睡之際侵入，增加警方追查難度。
永康分局長甘炎民呼籲大眾，住家附近如有搭建鷹架新建或整修屋宅，務必確認家中門窗是否確實上鎖，即使於三、四樓高之佛廳也可能成為竊嫌侵入之路徑；並告誡犯罪者切勿心存僥倖，法網恢恢疏而不漏，為非作歹終將受到法律制裁。