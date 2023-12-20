新竹托嬰中心疏失！3月大男嬰全身逾50%二度燒燙傷 衛福部說話了
新竹市一家4星級私人托嬰中心，疑似托育人員照顧不當，導致3月大的男嬰遭燙傷，其背部及四肢都因燙傷而皮膚剝落，並冒出大片水泡，全身超過50％二度燒燙傷，被緊急送往林口長庚醫院救治，目前仍未脫險，家長指控托嬰中心還稱監視器故障，對此，衛福部社家署稱若經查證屬實，將依照違反兒少權法，處3萬以上、30萬以下罰鍰；情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下，並公布其名稱。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，該家托嬰中心園方回應稱，該名男嬰在本（12）月4日開始收托，因為比較認生，經過幾天相處後，發現男嬰喜歡安靜的環境，也需要有人陪著，因此午休時都會有一名老師在獨立空間安撫睡覺，一對一照顧，由另一名老師協助照顧其他嬰兒。然而事發當天，因照顧男嬰的老師原先在替另外一對雙胞胎泡奶，過程中疑似熱水過燙，不慎將手中奶瓶滑落，導致瓶中裝的100度熱水直接灑在男嬰身上，老師隨即使用泡澡盆裝滿飲用涼水，讓男嬰泡在涼水中20到30分鐘，後續立即送往馬偕，再轉診到林口長庚醫院。
針對意外，家長要求調閱監視器，卻獲得監視器故障回應，因此憤而將此事與男嬰受傷照PO網，同時報警提告托嬰中心疏失，新竹市府社會處則表示，18日已接獲醫院及警局通報，後續將安排法律諮詢等幫助，也會同步要求托嬰中心說明，及調閱相關監視器畫面檢視照顧狀況。
衛福部社家署則稱，新竹市政府警察局已將監視器主機先行查扣，若監視器經查證確實毀損，涉違反兒少權法可處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下，並公布其名稱。
社家署強調，影像儲存雲端，可透過權限設定加強資安管控，在疑似不當照顧事件發生時，協助地方政府調查，並儘速釐清事件：另指出衛福部於113年已編列2.6億元，規劃建置全國托嬰中心監視器影像儲存雲端系統，盼透過雲端儲存將監視錄影畫面異地備份保存30日，及影音資料上傳異常時即時告警，通知托嬰中心及地方政府設備異常應立即維修。