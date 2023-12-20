特企／新北感溫祭一系列精彩活動　邀全民共度溫馨冬日時光

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而客家文化的活動，有新北客家事務局「2024環境教育系列活動」，至於體育方面活動，則有新北體育處金標賽事「2024新北市萬金石馬拉松」及觀光旅遊局「2024新店香魚川路跑」，戶外與室內、動態與靜態、山上與海邊，多元豐富的活動，讓民眾一路玩翻至明年春天。
此外，今年「新北山海湯」溫泉活動，首次推出「新北感溫祭短影音創作大賞」，首獎獎金新臺幣8萬元，總獎金共16萬元，誠摯邀請各路短影音高手激發創意報名參加，而活動也開放民眾票選，歡迎民眾為自己喜歡的短影音參加投票，並且有機會參加抽獎拿福容大飯店住宿券。記者會現場也播放「新北感溫祭」短影音大賞宣傳示範影片，由波蘭網紅安娜（Anna）實地走訪烏來與萬金溫泉區，體驗新北獨特的海底溫泉，用外國人的角度體驗新北溫泉，並比較與波蘭溫泉的差異，特別新奇有趣。接著，實體活動期間將辦理送出限量版「新北山海湯」品牌活動毛巾、推出泡湯優惠方案等。最後，還有線上留言抽獎活動，再抽溫泉小旅行及新北溫泉住宿券與泡湯券。新北市副市長陳純敬表示，本次「新北感溫祭」冬季記者會就是整合本府各機關的活動、觀光資源及優惠方案共同行銷，讓大家都知道新北冬天都有不間斷的活動，也來體驗新北山湯、海湯的獨特魅力，誠摯邀請國內外旅客一起來新北走走遊樂，一起泡好湯、享美食，新北絕對是旅遊首選之地！
更多資訊請持續關注「新北感溫祭」活動網站及「新北旅客」FB粉專，掌握活動訊息及抽獎資訊不漏接。