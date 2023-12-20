特企／《白夜極光》陰翳黯影12/20正式起跑　同步釋出主題曲MV

「陰翳黯影」活動自12月20日17:00開始，至1月8日17:00結束，活動內容包括：線性關卡「黯影之下」、困難關「生死鬥場」、活動商店「浮空飛艇」，以及光靈試玩、限時登入獎勵等。
玩家首次完成線性關卡「黯影之下」，或是消耗稜鏡完成指定關卡，可獲得活動道具「浮空兌換幣」。另外，只要三星通關「黯影之下」全部關卡和完全劇情關卡，就可以獲得最高光珀*1350，三星通關最後一關，還可以獲得限定活動偕行紀念章「牧羊人手杖」。
「浮空兌換幣」可用於活動商店「浮空飛艇」兌換獎勵，舉凡限定5星光靈「維吉爾」及其心珀、特召星標*3、限定家具「浮空飛艇模型」、「影之座」、卓素、傳說光靈突破材料等，應有盡有。
而困難關「生死鬥場」，還分為「百人爭鋒」以及「困獸反擊」兩種難度，完成「生死鬥場」的所有難度關卡時，將可獲得最高光珀*750，前往挑戰涉、伊斯塔萬．沓痕、維吉爾三個新光靈的試玩關，也可以獲得光珀喔！
在「陰翳黯影」系列活動之中，將特別開放限定召集「貪婪之蛇」，玩家可利用每日「商會簽到」所取得的「貪婪之蛇特召星標」來進行特別召集。在「貪婪之蛇」進行首次10連召集的話，必得1名5星光靈，更重要的是玩家還擁有高達50%的機會能夠召集到6星光靈涉喔！
而營運團隊也誠意十足的準備許多豐富禮品要送給大家，首先是在12月24日平安夜時，將會發送冬日禮物，內容包括：家具「燈螢木」、光靈「帕蒂&帕西」以及白夜幣*6萬。另外，浮空商會會長涉也貼心的準備了背景圖「影，無處不在」、強轉色光靈自選箱*1、充能盒*2以及白夜幣*6萬，做為見面禮。
而且在活動期間內，上線登入簽到，每日均可獲得簽到獎勵，最多可以領取浮空兌換幣*2300、光珀*800，以及「將軍」頭像喔！而在本次改版更新後，玩家等級上限也將開放至100級，並且追加55級~70級的成長等級禮包，幫助玩家可以更快速的享受高等級所帶來的遊戲體驗。
《白夜極光》2.5 週年活動正如火如荼展開，營運團隊貼心福利再加碼，自12月20日17:00起，至1月3日17:00止，舉辦為期兩週的「常駐標準召集活動」，玩家每週可以領到一次免費十連召集。除此之外，還將在12月20日當日獨家首播遊戲主題曲MV《Thank You For The Light》，透過歌曲演唱的方式，向長期以來支持《白夜極光》的玩家們，表達感謝之意。該歌曲MV預定日後將以各種不同語言版本，於全球各個平台全面上線。
而玩家最關注的2.5 週年後續發展，也在今日首度曝光。接下來的主角將會是手持魔劍的少女－艾蕾雅，在他身上將會發生什麼奇幻冒險呢？他手中的那把魔劍，與接下來的冒險旅程，又有什麼關聯呢？除了主線故事之外，在遊戲玩法上還會有什麼讓玩家驚喜之處呢？一切的謎團，將於下次改版，完全揭曉。
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