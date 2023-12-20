政見會／再酸賴清德「做功德」事件！侯友宜嗆：年輕人沒欠民進黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，兩岸護國神山是中華民國憲法，不論九二共識，都在中華民國憲法底下，自己反對一國兩制，也反對台獨，堅守台灣民主自由，用嚇阻提升對話再交流，「不要再用嘴巴再愛台灣，我都用行動支持台灣」。
侯友宜再嗆賴清德，只有賴清德能說陸生納入健保沒事，自己提議要用現行辦法讓陸生來台就業，「你們現在就在做，為什麼我不能做？」喊話到了選舉不要抹紅別人。
侯友宜提出五大面向青年政見，包含「青年安居生養」、「青年加薪」、「青年圓夢」、「青年學費減壓」、「青年公共參與」，侯解釋，年輕人頭起款付不起，希望大家趕快買到房子，因此提出1500萬免頭期款買房，加上租金實價登錄，房東釋出房子就減稅，社會住宅民間和公家共同推動，且只要生2胎就能租社會住宅。
侯友宜說，再加上凍卵補助3萬，第三胎補助百萬，基本工資調漲到33K，企業要幫員工加薪，政府就幫公司減稅，還要給18至25歲年輕人3萬塊出國從事文藝活動，並全力推動18歲公民投票權，請年輕人到總統府、行政院當實習生，並召開青年國是會議。
侯友宜坦言，這幾年對年輕人照顧不夠，政府欠年輕人，老一輩時代只要肯拼就有機會，賴清德稱薪水不高的照護員「做功德」，還跟年輕人說房價再降，「不過真的有降過嗎？」政府官員說，年輕人買不起房子是沒規劃，「民進黨都沒錯，年輕人沒欠民進黨，年輕人缺的是公平正義，缺的是如何真心對待」。
更多「2024大選」相關新聞。