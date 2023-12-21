侯友宜賤租市地 綠營新北地檢署按鈴告發控「台版政治獻金醜聞」
繼民進黨昨日召開記者會指控國民黨2024總統候選人、新北市長侯友宜收受財團政治獻金，後又為其子公司量身打造賤租台北港標案的市有土地後，身兼律師的基隆市立委候選人、基隆市議員鄭文婷今（21）日上午在新北市議員李宇翔、黃淑君陪同下，前往新北地檢按鈴告發侯友宜涉嫌圖利，並質疑侯收受財團1,100萬政治獻金後，以每坪298元廉價出租市有土地給財團建置轉運中心，相較於侯自己以每坪近3000元的租金租給大學生，不但堪稱是「台版政治獻金醜聞」，也要問侯友宜的居住正義跟社會公平正義在哪裡？
記者吳嘉億／新北報導
鄭文婷表示，侯友宜日前被爆料，疑似收受人頭名義捐贈的政治獻金將近1100萬元，而後將台北港地上權，讓財團子公司免付鉅額「地上權權利金」，等同每坪每月只要298元租金，就可以承租到高達5752坪的市有地，已涉嫌違反刑法第131條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益」圖利罪。
李宇翔表示，侯友宜競選兩次新北市長期間，同一集團卻有50幾位員工捐出政治獻金給侯友宜，這就是為財團規避政治獻金上限。侯為了這些政治獻金，而將新北市土地賤價租給仰德集團，這就是台版的政治獻金醜聞。
黃淑君質疑仰德集團50幾位員工在捐給侯友宜破千萬的政治獻金時是否知情、同意，這樣的行為是否違法?侯友宜前幾日提出荒謬的青年貸款政策，是打房還是炒房?請新北市政府及侯友宜說明清楚。
鄭文婷最後表示，侯友宜常常說自己是「侯探長」要偵辦不法之事，但涉嫌圖利及大賺學生財，請問侯友宜的居住正義在哪裡?侯探長有勇氣偵辦自己的違法行為嗎？這樣的人如何作為一個國家領導人?