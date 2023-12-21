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侯友宜賤租市地　綠營新北地檢署按鈴告發控「台版政治獻金醜聞」

▲黃淑君(左起)、鄭文婷及李宇翔前往新北地檢署按鈴告發侯友宜為財團量身訂做標案賤租市有土地涉嫌圖利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.21）
▲黃淑君(左起)、鄭文婷及李宇翔前往新北地檢署按鈴告發侯友宜為財團量身訂做標案賤租市有土地涉嫌圖利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.21）

記者吳嘉億／新北報導

繼民進黨昨日召開記者會指控國民黨2024總統候選人、新北市長侯友宜收受財團政治獻金，後又為其子公司量身打造賤租台北港標案的市有土地後，身兼律師的基隆市立委候選人、基隆市議員鄭文婷今（21）日上午在新北市議員李宇翔、黃淑君陪同下，前往新北地檢按鈴告發侯友宜涉嫌圖利，並質疑侯收受財團1,100萬政治獻金後，以每坪298元廉價出租市有土地給財團建置轉運中心，相較於侯自己以每坪近3000元的租金租給大學生，不但堪稱是「台版政治獻金醜聞」，也要問侯友宜的居住正義跟社會公平正義在哪裡？

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鄭文婷表示，侯友宜日前被爆料，疑似收受人頭名義捐贈的政治獻金將近1100萬元，而後將台北港地上權，讓財團子公司免付鉅額「地上權權利金」，等同每坪每月只要298元租金，就可以承租到高達5752坪的市有地，已涉嫌違反刑法第131條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益」圖利罪。

李宇翔表示，侯友宜競選兩次新北市長期間，同一集團卻有50幾位員工捐出政治獻金給侯友宜，這就是為財團規避政治獻金上限。侯為了這些政治獻金，而將新北市土地賤價租給仰德集團，這就是台版的政治獻金醜聞。 
 
黃淑君質疑仰德集團50幾位員工在捐給侯友宜破千萬的政治獻金時是否知情、同意，這樣的行為是否違法?侯友宜前幾日提出荒謬的青年貸款政策，是打房還是炒房?請新北市政府及侯友宜說明清楚。

鄭文婷最後表示，侯友宜常常說自己是「侯探長」要偵辦不法之事，但涉嫌圖利及大賺學生財，請問侯友宜的居住正義在哪裡?侯探長有勇氣偵辦自己的違法行為嗎？這樣的人如何作為一個國家領導人?

▲鄭文婷(中)在黃淑君(左)、李宇翔(右)陪同下到新北地檢署告發侯友宜賤租市有地涉嫌圖利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.21）
▲鄭文婷(中)在黃淑君(左)、李宇翔(右)陪同下到新北地檢署告發侯友宜賤租市有地涉嫌圖利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.21）

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