▲鼻竇炎合併鼻息肉困擾多 生物製劑幫助降復發風險

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輕忽慢性鼻竇炎 當心嚴重併發症
奇美醫學中心耳鼻喉科部部長張世倫表示，慢性鼻竇炎合併鼻息肉的常見症狀，包括鼻涕倒流、鼻塞、鼻蓄膿、嗅味覺改變或喪失、臉部有壓痛感，病友常抱怨吃東西沒味道，嗅覺喪失還可能讓自己暴露在聞不到瓦斯味的風險中。若置之不理，眼眶和顱內併發症是慢性鼻竇炎的最嚴重併發症！眼眶併發症，包括眶周蜂窩組織炎、眶蜂窩織炎、眶膿腫，甚至有失明危險；顱內併發症，包括海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍，鼻竇炎不只造成鼻竇感染，也可能侵犯腦部而形成致命危機。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉過去以手術搭配類固醇鼻噴劑為主，但胃潰瘍、青光眼者不能使用。由於容易反覆復發，開刀變成患者的噩夢，生活品質下降充滿挫折感。台灣分析逾6萬民眾接受內視鏡鼻竇手術的患者，經追蹤超過十年，6年內需再次開刀比率約15％，若合併有氣喘者，再次手術相對風險較高。
張世倫醫師指出，慢性鼻竇炎合併鼻息肉對醫生來說挑戰不小。病友常在半年後復發，老一輩覺得鼻息肉治不好，手術也沒用，甚至怪罪醫師不會治療。所幸現代醫學突破治療瓶頸，有了新利器，慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者可與醫師討論使用生物製劑治療，幫助改善第二型發炎反應，逾6成患者治療半年後嗅覺恢復，臨床也有病友治療後3天即發現嗅覺改善與鼻塞等症狀減輕，快速改善有感。
一名五十幾歲病患台商張先生，動過內視鏡鼻竇手術後，接受生物製劑治療，病症獲得改善與控制，約定兩三個月後再施打，不料到大陸工作，卻因COVID-19疫情爆發三年無法返台，半年後就因鼻息肉復發，出現鼻塞、頭昏腦脹症狀，加重了原本睡眠呼吸中止症症狀，每天睡眠不足、嗅覺變差、吃東西索然無味，度日如年。
張先生疫情結束後返台，再次手術治療且搭配生物製劑，嗅覺慢慢恢復。張世倫醫師表示：「他跟我講了一句話，當嗅覺恢復後，立刻吃了一碗牛肉麵，覺得實在是太美味了！」
生物製劑過去廣泛應用於下呼吸道疾病治療，經醫學團隊研究，藉生物製劑突破慢性鼻竇炎合併鼻息肉的治療瓶頸。治療結果顯示，生物製劑比傳統手術、類固醇噴劑、鼻腔沖洗功效更佳，有助降低患者反覆開刀與復發之苦。
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