特企／跑跑卡丁車RUSH+新賽季S23「深淵之都」更新

S23賽季以海中神祕都市「深淵之都」為主題，將有「九頭蛇」、「深淵爆烈」等新賽車以及「海神王睏寶」、「美人魚女船長」等新車手大舉登場。此外，還有「深海鋸齒密道」、「深海崎嶇海峽」等可以在飆速同時欣賞「深淵之都」風景的各種新賽道將陸續推出。除此之外，也同步推出以頂尖速度為傲的全新重點賽車「克洛諾斯」。將透過「克洛諾斯中心」推出「天空克洛諾斯」、「帝王克洛諾斯」2款外型，玩家們可以從中選擇一款獲得。
本次賽季也加入了許多便利性功能。首先，為了讓玩家們在競速賽能夠展現更加精密的操控，新增了可以在畫面中確認飄移角度的功能。並且在「藏珍館」導入品鑑圖冊功能，讓玩家可以更加直觀地確認可以品鑑的套品組合。另外，「傳奇寶箱」變身為「賽季寶箱」並新增了電池、精緻突破蛋糕等可以根據累積開啟次數獲得的獎勵。
NEXON為紀念新賽季的更新將進行各式各樣的活動。首先，玩家在12月31日前完成登入遊戲、參與排位賽等任務，將會贈送「觸手燈頭飾(永久)」、「燈籠魚氣球」等各式各樣的獎勵。在12月29日至明年2月11日期間，完成每日任務或每週任務，將會發送「衝刺拼圖」，玩家們可以運用拼圖獲得「銀月戰慄(永久)」、「能量水晶」等好禮。另外，於1月5日至2月4日期間，完成遊戲登入、參與排位賽、參與多人對局等任務即可獲得「小水母碎片」，收集碎片可兌換酷幣以及能夠分別穿戴在男女車手身上的幻彩物語髮型與服飾。
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