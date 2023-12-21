清大擬讓精神病自傷學生勒令休學、無需醫師診斷 學生憂損受教權
國立清華大學學生媒體「清檸」今（21）日表示，清大將於今天召開112學年度第2次教務會議，討論因緊急狀態有自傷或傷人行為之學生勒令休學及復學的規定。清大擬提案，在沒有醫師診斷證明情況下，開啟專案會議決議有自傷或傷人行為之學生能否繼續學業；清大學生代表質疑程序遭校方過度簡化，嚴重影響學生受教權。
記者李琦瑋／台北報導
「清檸」指出，根據學生代表提供的會議紀錄，校方在第1次教務會議決議中，於學則第40條新增「學生因緊急狀態，有自傷或傷人行為之虞， 經專科醫師診斷後，由該學生所屬系、班、所啟動專案會議，由學務長主持，決議為無能力繼續學業者，應勒令休學」，並擬於第2次教務會議提案，刪除「經專科醫師診斷」之條文。
教務會議學生代表表示，在清大，有傷害他人行為的學生，無論是否有精神疾病，都有學生獎懲辦法可以處理。當學生因精神疾病出現自傷行為，不理解學校何以在沒有醫師診斷，無法認定學生是否有精神疾病的情況下，開設專案會議決議學生處分。
清大學生議會議長吳品萱擔憂，如果沒有專科醫師評估，專案會議是否啟動的判斷基準為何？
清大學生代表鄭羽芳也質疑，學則是否賦予專案會議過當權力、學校是否能因為學生因身心狀況不佳無能力繼續學業，勒令其休學？她呼籲應有更多專家參與討論，針對專案會議的發動機制、組成，擬定更嚴謹的方針，同時提升校內輔導量能，而非以一場專案會議定奪學生受教權。
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