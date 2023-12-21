MLB／道奇好邪惡！若求山本由伸失敗將改追釀酒人賽揚強投Burnes
洛杉磯道奇（MLB）先在今年自由市場拿下「二刀流」大谷翔平，目前正積極追求日職最強投手山本由伸，但根據美媒《FOX Sports》指出，若道奇爭奪山本由伸失利，將會把目光轉向密爾瓦基釀酒人賽揚強投Corbin Burnes。
記者張志宇/綜合報導
《FOX Sports》表示，若道奇在「山本爭奪戰」中失利的話，屆時將會發動交易，並主動向釀酒人提出交易包裹，但目前尚未熟知釀酒人的意願，也不知道是否會在季前就將它交易。
Corbin Burnes現年將滿29歲，本季出賽32場，主投193.2局繳出10勝、8敗、200次三振，每局被上壘率為1.07，連3季勝投達到雙位數，更在2021年時拿下國聯賽揚獎，該季繳出11勝5敗防禦率2.43的成績。
由於Corbin Burnes的合約將在明年球季結束後到期，日前被問及如果被交易是否會與新東家簽延長合約時，Burnes則是持保留態度，並表示，「在成為自由球員後，能自由選擇想去的球隊，這種機會非常難得，每位球員都想在職業生涯中實現這種情況，我會想進入自由市場看看自己的身價。」
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