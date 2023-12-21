佳格食品集團推在地照顧　解決邊緣戶冬季難題

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佳格食品集團長期關注長者營養健康，「以愛樂活營養安老計畫」先以志工感謝禮協助現有社福單位的游離志工回流、再輔以招募人力新血的方式雙管齊下，最新統計完成近350名社區志工擴增目標，包含台灣本島全區及澎湖馬公地區，今年冬季起將負責包含備餐送餐、電訪關懷、定期訪視，確保弱勢長者的即時需求。
有趣的是，不少新加入志工本身也是長者！老五老基金會北區區長王淑芬以自身組織為例補充，50歲以上健康長者志工佔七成、63歲以上更佔全體志工的五成，不僅志工面臨老齡化趨勢、社福機構平日忙碌作業更難進行系統性，感謝佳格食品集團協助社福單位實踐老老照顧、共同達到社區健康安老。
定期穩定物資持續供應回饋！佳格食品集團台灣製造、在地深耕
除了志工外、營養物資也是邊緣戶的需要！邊緣戶長者包括無中低收入戶資格但生活困難者、緊急安置者、及獨居長者等，在無法獲得政府編列入冊的狀況下，往往只能靠民間單位及里長主動照顧與扶助。佳格以愛樂活攜手台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會、老五老基金會，提供2.2萬份物資，以每季分批的穩定供應，舒緩弱勢長者需要。
邊緣戶長者出門本來就不易，冬天不僅減少長者出門走動的意願、更是健康高風險季節，佳格食品集團物資與人力雙雙到位，為今年冬天邊緣戶長者帶來在地暖流。佳格食品集團永續長陳文琪表示，「佳格食品集團台灣製造、在地深耕，未來也將秉持企業社會責任持續堅守全家人的營養健康夥伴。」