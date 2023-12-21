施名帥「登記結婚」攏嘴砲 交往7年女友朱芷瑩：他叫我等
41歲藝人朱芷瑩與男友施名帥交往7年，施名帥除了貪圖北市限量醬油結婚禮盒，在去年5月20日開玩笑找朱芷瑩登記之後，再也沒有下文，朱芷瑩今（21）日出席公視電影《聖誕夜奇蹟》記者會，她說施名帥已鄭重承諾會完成求婚：「他叫我等他求婚，他說這是很重要的事情，希望給我留下很好的回憶。」
記者羅凌筠／台北報導
不過算算距離這個玩笑也過1年半，會不會期待感已經「涼掉」？朱芷瑩說：「是不會涼，他都這麼man叫我等他了。」前陣子張書偉把婚戒藏在牛腩飯求婚，掀起一陣討論，朱芷瑩也有看到這個新聞，還提醒施名帥「這招有人用過」，意指不要故技重施，施名帥當場露出一個扼腕的表情，被問到對於求婚有什麼幻想？她表示自己期待有驚喜，不需要公開，私底下小倆口自己在場足矣。
同劇演員許時豪今年與交往5年的老婆彭若萱結婚，他分享自己的求婚儀式給朱芷瑩參考，「我挑老婆生日那天求婚，有偷偷先量戒圍，把她的戒指塞在蛋糕裡，老婆打開蛋糕大叫一聲，蛋糕怎麼被破壞？基督徒的我把她領到十字架前講誓詞，老婆平復心情之後才哭出來。」被問到生子計畫，許時豪說：「我是愛小孩的人，我們認知一致，覺得有的話還不錯，看聖誕老公公會不會給一些奇蹟出現。」
《聖誕夜奇蹟》以3個小孩的視角，探討世界上存不存在聖誕老公公，主角洪君昊8歲時拍電影《我的麻吉4個鬼》出道，現在已經10歲，12歲的陳少卉也有表演經驗，6歲就以童星之姿出道，曾在《用九柑仔店》飾演張軒睿角色「楊俊龍」童年版，鄭淳允是純素人，不過活潑的他在鐵三角組合裡不可或缺，洪君昊笑說：「我不敢主動跟陳少卉對話，要鄭淳允起頭。」《聖誕夜奇蹟》12月23日公視台語台14頻道播出。
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