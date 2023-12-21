新興菸品浪潮襲捲全球！菸害防制專家揭驚愕危機

在談到台北市中正紀念堂吸菸區事件時，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，中正紀念堂的吸菸區本身就是違法。因為依菸害防制法規定，可以宣布全部禁菸，也可以合法設置室外吸菸區，但吸菸區必要條件之一是「不可以是必經之地」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在討論吸菸區時，主持人林裕豐發現台灣吸菸總人口從106年就逐年下降，但在111年卻上升了！對此，林清麗補充，不光台灣吸菸人口逐漸上升，全球已開發國家也有這個問題，原因就是電子煙、加熱菸這些新興菸品的影響。林清麗提到，全球有19個國家明確禁止加熱菸，台灣目前禁止電子煙，但加熱菸是納入管理，而根據全球最大菸草公司公布自家加熱菸裡，至少含有58種有毒化學物質，另外在2023年7月WHO最新「加熱菸健康影響報告書」裡提到，菸草公司對加熱菸進行「減害」的誤導性宣傳！民眾可能不清楚，在加熱菸煙霧中含有22種有害化學物質，這含量超過紙菸2倍，另外還有7種有害化學物質含量超過紙菸10倍。這些驚人數據，讓在場來賓、主持人都驚訝不已！
台灣校園危機：大麻、加味菸橫行 毒品問題威脅學生健康
提到新興菸品的影響，其實大麻、加味菸在校園也相當地氾濫，江中博提到加味菸外型相當「潮流」，在學生族群間就是一個很大的誘因！再加上加味菸中的添加物質和口味誘因，對年輕人而言就是導致吸菸行為的開始。
加熱菸審查爭議 民眾呼籲透明監管 抗拒快速通過上市
董氏基金會菸害防制中心林清麗再次提醒大家，尼古丁產品當成藥品申請審查核准至少都需要一年時間，依照官方公佈加熱菸審查申請資料顯示，菸草公司送審資料在2023年8月才完全備齊，也就是說最快應該要到2024年8月才有機會通過審查上市。但近期某些議題比如菸捐救長照，還有民調指出民眾希望加熱菸(非燃燒)可以趕快通過審查來替代紙菸(燃燒)，林清麗呼籲不要受到有心人士誤導，根據WHO「全球菸草流行報告」指出 ，「菸草公司的目標很簡單，就是吸引年輕一代對尼古丁成癮！而新興菸品(電子煙、加熱菸)正是菸草公司的捷徑！」
就在今年10月底《NOWnews今日新聞》發佈一則民調，台灣有近6成民眾「不希望」衛福部盡速通過加熱菸上市審查，近9成民眾同意政府公開審查加熱菸流程與標準，也應該公開上市後追蹤與監督機制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995