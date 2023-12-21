特企／《真·三國無雙M》全新「軍團討伐」 BOSS董卓挾強攻登場
由NEXON發行營運，台灣遊戲開發公司NeoBards，以KOEI TECMO GAMES的 「真·三國無雙8」爲基礎所打造的全新無雙遊戲《真·三國無雙M》，首次全新內容「軍團討伐」正式登場！另外也同步釋出台灣開發團隊對於本遊戲的開發願景與介紹影片。
全新系統「軍團討伐」是和軍團(公會)成員一起攻略BOSS且以周爲單位進行的合作遊戲內容。和目前上市中現有武將不同，驅使新戰法的「董卓」將以強大攻擊力的優勢作爲BOSS登場！而「軍團討伐」共有三個階段的難度可供玩家們挑戰，越是在高難度階段挑戰成功，可以獲得的分數就越高。軍團成員每天可以參加三次的「軍團討伐」，並依照難度和參與度為基礎，獲得個人和軍團的分數，同時也將根據玩家的累積分數，提供玩家頭框、新戰法等榮譽道具和獎勵。
除了新系統之外，另外也增加了「晉」勢力中的新武將「鐘會」以及「魏」勢力中的「騎士王異」，兩位將展現全新特徵的無雙動作及華麗的終極技！另外NEXON也將配合聖誕佳節進行各種的慶祝活動，首先是到明年1月3日爲止，可以透過完成特定任務，以及在商店購買來獲得骰子，並根據骰子的完成次數，來獲得包含像是「SSR級4屬武將自選券」、「Pick Up招募令」等豐厚獎勵，而同樣期間內還有依照「SSR級呂布」等簽到次數來獲得豐厚獎勵的「聖誕&新年簽到活動」，以及增加了幫助武將快速成長的3種新通行證。也再請玩家們多多關注《真·三國無雙M》的官方網站與粉絲團，獲得更多的遊戲消息與活動消息喔！