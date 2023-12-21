▲熱紅酒也能養生、美味又應景！中醫教簡單DIY，還能做成「零酒精版」

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主要食材：徐碧韓醫師表示，製作熱紅酒可準備以紅葡萄酒為主，以及肉桂、丁香、八角等香料，並隨自己的喜好加入水果，再適度加入糖。
酒：紅葡萄酒最常見，另也可做「零酒精版」！紅葡萄酒是最常見也最應景的熱紅酒基底，中醫《本草綱目》也記載葡萄酒屬溫性食補，適量飲用有助溫陽補血、緩急止痛、疏通經絡等。不過當然也可以用其他酒精替代，甚至以柳橙汁或蘋果汁等製作「酒精0%」的熱紅酒。也提醒，由於酒加熱會放大口感，因此挑選紅葡萄酒時記得避免「高單寧」，以免澀感放大而刮口。
香料：也視為中藥，記得不可過量！香料方面，丁香、肉桂、荳蔻、生薑４大香料是最常見的，不過視個人也常見如八角、月桂葉、迷迭香、陳皮等，看個人喜好。徐碧韓醫師也分享其中肉桂、丁香、八角在《本草綱目》紀載對人體的好處。
肉桂性熱，味辛，具有溫暖獨特甘甜的香味，中醫裡它可以溫通經脈、補火助陽。丁香則性溫，味辛，味道偏甜，也有人感覺到帶有香氣，小小一支香氣十足，中醫裡常常使用它溫暖腸胃，散寒止痛。八角則性溫，味辛，獨特香氣常用來燉肉祛腥，八角裡的茴香油也有助腸胃蠕動，可以健胃祛寒。
水果和糖：可視個人口味挑選！至於水果，常見必備的可如「新鮮柳橙」，也可視個人喜好再加入檸檬、蘋果、草莓、藍莓等。糖的選擇一開始最常見的是砂糖，不過也有不少人改用冰糖、黑糖、楓糖、蜂蜜等。
美味又養生的熱紅酒怎麼煮？中醫教簡單４步輕鬆DIY！
了解常見材料及好處，徐碧韓醫師也教大家如何製作。首可先將所有水果切片，小技巧可將丁香插在柳橙上。接著將香料放至鍋中小火炒香，然後放入準備好的水果。然後再倒入紅酒開始小火煨煮，若想喝酒味較重的可小火煮約10分鐘；若想喝酒味較清淡的，可用小火煮至15分鐘。最後，裝杯的時候可以插上肉桂棒及迷迭香，會更有氛圍感，一杯滿屋飄香的聖誕冬季熱紅酒就完成了！
熱紅酒香料也視為中藥材，中醫教2觀念喝得更養生！
也提醒，熱紅酒應景又美味，但還是建議酌量，除了酒精攝取過量一樣有礙健康，熱紅酒當中畢竟也加入很多香料，也屬於中藥，攝取過量一樣會影響引起不適，例如腸胃不適、口乾舌燥、容易上火等。因此在製作過程當中各香料也不建議大量使用，建議以提味為主，如此也會更加養生！
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