MLB／大谷翔平再度擊敗梅西！勇奪2023美聯社年度最佳男運動員獎

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歷年多次獲獎者：
美聯社年度最佳男運動員獎，過去多次獲獎的運動選手有網球好手Don Budge，美國高球傳奇Byron Nelson，短跑名將Carl Lewis，美式足球傳奇四分衛Joe Montana，「籃球之神」 Michael Jordan（喬丹）還有「蝶王」 Michael Phelps（菲爾普斯）。Tiger Woods（老虎伍茲）與Lance Armstrong、「詹皇」 LeBron James都拿過4次，道奇隊傳奇球星Sandy Koufax也拿過2次。
大谷拿下20張選票，擊敗Lionel Messi（梅西） 與Novak Djokovic（喬科維奇），這兩人都各拿16張選票，NBA金塊隊MVP Nikola Jokics拿下12票，都無緣擊敗大谷。
大谷在 2021 年首次獲得美聯社年度最佳男運動員獎後，2023年再度獲獎，他在大聯盟的6年裡顛覆了數十年的傳統觀念，甚至超越了貝比魯斯，以二刀方式創下不少「大谷障礙」，可說是跨時代的超級巨星。
大谷在經典賽表現出色，打擊率高達4成35，並且還有4支二壘安打，以及全壘打出現，即便他被保送10次，他也投了9.2局，11次三振，防禦率僅1.86。
他在球季表現出色，單季44轟，並且有3成04打擊率，1.066OPS，還有95打點，而他在投球方面更是10勝5敗，勝率高達6成67，以及3.14的防禦率。
不過大谷在球季尾端，因為手肘韌帶撕裂傷，不得不進行手術，並且提前結束球季，即便如此，他還是完成了不可思議的球季。
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