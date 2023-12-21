NBA／勇士在Green缺陣下拉出3連勝　3大積極因素幫助他們勝率回升

MLB／大谷翔平再度擊敗梅西！勇奪2023美聯社年度最佳男運動員獎

▲洛杉磯道奇隊大谷翔平榮獲美聯社年度最佳男運動員獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平榮獲美聯社年度最佳男運動員獎。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平又做到了！美國媒體《美聯社》今（21）日公布年度最佳男運動員獎，洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平毫無意外拿到此殊榮，這也是他三年內第二度獲獎，去年他因為輸給紐約洋基隊強打者「法官」Aaron Judge屈居第二名，但大谷今年捲土重來，不但幫日本隊在經典賽奪冠，自己也拿到MVP，加上加盟洛杉磯道奇隊，拿到10年7億美元（約220億台幣）超級大約，球季內外都豐收，而且大谷也擊敗世界球王Lionel Messi（梅西） 與Novak Djokovic（喬科維奇），拿到87張選票中的20張，擊敗各家好手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊最高營運總裁Andrew Friedman日前受訪時表示，「大谷毫無疑問是我看過最有天份的球員。」道奇隊也跟他簽下10年長約，並以「延遲付款」方式進行。

歷年多次獲獎者：

美聯社年度最佳男運動員獎，過去多次獲獎的運動選手有網球好手Don Budge，美國高球傳奇Byron Nelson，短跑名將Carl Lewis，美式足球傳奇四分衛Joe Montana，「籃球之神」 Michael Jordan（喬丹）還有「蝶王」 Michael Phelps（菲爾普斯）。Tiger Woods（老虎伍茲）與Lance Armstrong、「詹皇」 LeBron James都拿過4次，道奇隊傳奇球星Sandy Koufax也拿過2次。

大谷拿下20張選票，擊敗Lionel Messi（梅西） 與Novak Djokovic（喬科維奇），這兩人都各拿16張選票，NBA金塊隊MVP Nikola Jokics拿下12票，都無緣擊敗大谷。

大谷在 2021 年首次獲得美聯社年度最佳男運動員獎後，2023年再度獲獎，他在大聯盟的6年裡顛覆了數十年的傳統觀念，甚至超越了貝比魯斯，以二刀方式創下不少「大谷障礙」，可說是跨時代的超級巨星。

大谷在經典賽表現出色，打擊率高達4成35，並且還有4支二壘安打，以及全壘打出現，即便他被保送10次，他也投了9.2局，11次三振，防禦率僅1.86。

他在球季表現出色，單季44轟，並且有3成04打擊率，1.066OPS，還有95打點，而他在投球方面更是10勝5敗，勝率高達6成67，以及3.14的防禦率。

不過大谷在球季尾端，因為手肘韌帶撕裂傷，不得不進行手術，並且提前結束球季，即便如此，他還是完成了不可思議的球季。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  



MLB／大谷翔平又獲獎！日本武士隊栗山英樹代表出席日本體育大賞

MLB／笑死！道奇隊總教練Roberts想買大谷翔平球衣　自爆竟沒折扣

MLB／大谷翔平轉隊最大主因！道奇棒球事務總裁「一句話」打動他

MLB／道奇隊除了大谷翔平還要山本由伸！可望開出78億以上大約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞