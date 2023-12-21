楊晨熙懷孕5個月送急診！刺激宮縮陣痛一整夜 嚇喊：會怕欸
從兒童台出道的39歲「果凍姐姐」楊晨熙，與邱姓建商小開男友結婚，已經懷孕5個月，今（21）日凌晨，楊晨熙斷斷續續陣痛，折騰到早上11點，直接送醫掛急診，醫生說：「可能是說腸胃發炎刺激引發一點宮縮。」嚇得楊晨熙不敢胡亂逞強，直呼：「多了一個小生命會怕欸。」
記者羅凌筠／綜合報導
楊晨熙徹夜醒醒睡睡，「最後醒來的時候是在早上快11點，覺得還是很悶痛，想說還是去看醫生好了，結果早診快結束，門診不收！要我掛下午的診，但下午要去工作根本來不及，只好直接掛了急診，做了一些檢查，醫生說我可能是說腸胃發炎刺激引發一點宮縮，叫我現在不要太勞累、要好好休息，『小龍女』狀況也正常，臉貼在胎盤上當枕頭睡著了。」
楊晨熙以前是逞強的人，自己生病都可以一直撐，不得已才會去看醫生，健保卡1年用不到2次，不過多了媽媽身分不一樣，她說：「現在不敢了，多了一個小生命會怕欸！果然要自己親身經歷，才會懂父母多辛勞跟那份獨特的責任感。」
楊晨熙昔日與藝人大飛（吳志慶）愛情長跑9年，大飛2018年在紐約求婚成功，不過2019年就感情生變，楊晨熙當時被拍到和現任老公邱姓建商小開吃薑母鴨，有摸大腿的親密舉動，楊晨熙事後解釋，小開是在幫忙拍掉貓毛，此後兩人斷聯一段時間避嫌，直到楊晨熙請教小開房地產投資的事情，又重新搭上線。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁