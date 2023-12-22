捷克有史以來最嚴重槍擊案！24歲學生疑弒父　又槍殺至少14人

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布拉格市警察局長馮德拉塞克（Martin Vondrasek）表示，槍手現已身亡，死因不排除是自殺，但仍在釐清他是否可能遭警察擊斃。警方聲稱，槍手是1名成績優異的學生，先前並沒有犯罪記錄，不過現階段他們也在調查，槍手是否與上週布拉格附近的克拉諾維茨基森林（Klánovický forest）2死案件有關。
雖然警方尚未公開槍手姓名，但根據當地網路傳播的消息，槍手名叫科扎克（David Kozak），犯案前曾在網上發厭世文，揚言要大開殺戒。
布拉格市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）指出，過去他們一直認為這類事件不會發生在捷克，但不幸的是，現在事實已經證明，世界也在發生變化。
相較於歐洲其他國家或是美國，捷克較少出現大規模槍擊或是所謂的恐怖攻擊、孤狼式恐攻等，報導指出，該國近幾年稍具規模的類似事件，分別是2019年12月有槍手於捷克東部一家醫院候診室槍殺6人後輕生；以及2015年有男子在烏赫斯基布羅德（Uhersky Brod）的一家餐廳開槍打死8人後自殺。
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