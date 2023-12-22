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捷克有史以來最嚴重槍擊案！24歲學生疑弒父　又槍殺至少14人

▲捷克的布拉格查理大學21日發生校園槍擊，死傷慘重。圖為救護車駛向該校的哲學院大樓。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克的布拉格查理大學21日發生校園槍擊，死傷慘重。圖為救護車駛向該校的哲學院大樓。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

捷克首都的布拉格查理大學（Prague Charles University），21日驚傳校園槍擊案，已知槍手在槍殺至少14人、打傷25人後也已身亡，現在更多案件細節出爐，槍手是1名24歲的哲學系學生，他還涉嫌殺了自己的父親。捷克總理及歐洲多國領導人都對這起悲劇表達哀悼，而這也是捷克共和國自1993年成立以來，最嚴重的槍擊案，將在本週六舉行全國哀悼。

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綜合《路透社》、《CNN》等外媒報導，捷克警方在查理大學的大樓內發現大量武器彈藥，若非警方反應迅速，受害者可能會更多。警方於慘案當天曾獲報，1名男子正在從首都郊外前往布拉格，意圖結束自己的生命，大約下午3點就接到查理大學發生槍擊案的通知，於數分鐘內派人緊急趕赴現場。

布拉格市警察局長馮德拉塞克（Martin Vondrasek）表示，槍手現已身亡，死因不排除是自殺，但仍在釐清他是否可能遭警察擊斃。警方聲稱，槍手是1名成績優異的學生，先前並沒有犯罪記錄，不過現階段他們也在調查，槍手是否與上週布拉格附近的克拉諾維茨基森林（Klánovický forest）2死案件有關。

▲捷克網傳槍手在學校內開槍的畫面。（圖／翻攝自每日郵報）
▲捷克網傳槍手在學校內開槍的畫面。（圖／翻攝自每日郵報）
雖然警方尚未公開槍手姓名，但根據當地網路傳播的消息，槍手名叫科扎克（David Kozak），犯案前曾在網上發厭世文，揚言要大開殺戒。

布拉格市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）指出，過去他們一直認為這類事件不會發生在捷克，但不幸的是，現在事實已經證明，世界也在發生變化。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾前去慘案發生地點獻花、點蠟燭。（圖／美聯社／達志影像）
相較於歐洲其他國家或是美國，捷克較少出現大規模槍擊或是所謂的恐怖攻擊、孤狼式恐攻等，報導指出，該國近幾年稍具規模的類似事件，分別是2019年12月有槍手於捷克東部一家醫院候診室槍殺6人後輕生；以及2015年有男子在烏赫斯基布羅德（Uhersky Brod）的一家餐廳開槍打死8人後自殺。

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