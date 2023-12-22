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泰國同婚草案一讀通過！最快明年可合法　成為東南亞第一國

▲ 泰國國會眾議院21日以360票贊成、10票反對，一讀通過同性婚姻草案。（圖／翻攝自pixabay）
▲ 泰國國會眾議院21日以360票贊成、10票反對，一讀通過同性婚姻草案。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國國會眾議院在本週四（21日）以360票贊成、10票反對，一讀通過內閣版本的《民事與商事法》修正草案。未來有望把法案內的用語從「男人與女人」修改為「個人」、「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，讓同性伴侶可以享有異性戀伴侶一樣的權益。如果接下來的二讀與三讀順利通過，泰國同性婚姻最快有望在明年初合法。

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泰國現行《民事與商事法》規定，婚姻為一男一女組成，儘管過去泰國同性伴侶曾經試圖登記結婚，但都被戶政單位引述相關條文拒絕。

泰國軍政府內閣曾在2018年通過同性伴侶法草案，並送到國會審議，但由於議會選舉使得草案擱置，等到新國會上台，法律程序又得重來。然而2019到2023年間，同婚法案不斷卡關無法進入三讀程序，一直到新總理賽塔（Srettha Thavisin）5月上台後，才得以順利推動。

綜合外國媒體，泰國跨性別男性塔農蓋特受訪時說：「我們也是人，只想要相同的權利，這樣我們才能跟異性戀男女一樣地正常生活。」

人權行動主義者柴德指出，「我很高興夢想即將實現，我希望當議會辯論婚姻平權法案時，人民版本的草案也能獲得批准，我希望完整法案都能通過，經過20年為婚姻平權奮鬥，希望夢想早日實現。」

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